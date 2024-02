A Polícia Militar identificou e prendeu o homem apontado como o responsável por arremessar uma garrafa e quebrar a vidraça do ônibus da delegação do Palmeiras na noite deste sábado (3/1), na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte.



“O episódio ocorreu quando o veículo, que era escoltado pelo Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM), foi cercado por torcedores do São Paulo que arremessaram objetos contra ele”, disse a PM em nota à reportagem.



A instituição policial diz ainda que, “no propósito de cessar o dano e dispersar o tumulto, utilizou “instrumentos de menor potencial ofensivo” — no caso, balas de borracha.

“A PMMG esclarece que o trajeto determinado pela escolta era o único possível, em virtude dos eventos carnavalescos, e o efetivo utilizado, para esse fim, está dentro do previsto para os grandes clássicos”, finaliza.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma grande quantidade de são-paulinos aglomerados em frente a um hotel na Savassi, Região Centro-Sul de BH. Eles aguardavam a chegada dos jogadores tricolores.



Ao avistarem o ônibus com palmeirenses, os adeptos do São Paulo xingaram e fizeram gestos obscenos. Até que um homem mais exaltado arremessou uma garrafa em direção à janela do automóvel, quebrando-a imediatamente.



Gravações feitas no interior do ônibus mostraram os estilhaços em cima de um dos bancos. Apesar do susto, nenhum ocupante do veículo ficou ferido. O Palmeiras fará um boletim de ocorrência.



Nos últimos dias, a Polícia Militar de Minas Gerais elaborou uma operação de segurança para evitar confrontos de palmeirenses e são-paulinos em Belo Horizonte. As ações foram concentradas especialmente em caravanas de torcidas organizadas.



Palmeiras e São Paulo fazem a final da Supercopa do Brasil em razão de suas conquistas nacionais em 2023. O Verdão ganhou o Campeonato Brasileiro, enquanto o Tricolor faturou a Copa do Brasil. A CBF escolheu o Mineirão como sede em 12 de janeiro.