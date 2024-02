Em visita a Belo Horizonte, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, destacou o carnaval da capital mineira tem potencial para atrair turistas estrangeiros. Neste sábado (3/2), Freixo acompanhou o cortejo de blocos de rua ao lado do presidente da Empresa Municipal de Turismo de BH (Belotur), Gilberto Castro, e conheceu as instalações do Centro de Operações da prefeitura.

Questionado se o carnaval de BH pode ser considerado uma das atrações internacionais do país, o presidente da Embratur disse que não há dúvidas sobre a avaliação. “É um carnaval que se consolida ano a ano e é importante para a gente que haja uma variação de destinos dentro do Brasil. Temos um carnaval muito consolidado no Rio de Janeiro, Recife, Salvador. O de BH vem em uma crescente muito grande com diferenças, como é o Brasil. O carnaval tem essa diversidade”, disse.

De passagem pela capital mineira desde sexta-feira (2/2), quando teve reuniões com representantes da BH Airport, concessionária responsável pelo Aeroporto de Confins e visitou as instalações do "Bloco Seu Vizinho", no Aglomerado da Serra, Freixo classificou a folia de BH como “muito acolhedora”.

“É um carnaval democrático, é um carnaval de rua com a presença de protagonistas mulheres, muito planejado e organizado com muito diálogo entre todos os órgãos que fazem esse carnaval funcionar. Muita gente busca esse carnaval mais seguro e acolhedor, então é importante para a gente também divulgar internacionalmente”, frisou.

Essa é a segunda “press trip” que a Embratur faz em Minas Gerais durante a gestão de Freixo. No meio de 2023 o gestor esteve com a imprensa norte-americana por Belo Horizonte, Ouro Preto e Inhotim. Agora, a agência nacional convidou jornalistas chilenos e argentinos. “Eles vão passar o carnaval aqui e divulgar para a América do Sul. É um investimento importante porque em Minas a gente quer consolidar o turismo internacional”, emendou.

A Embratur tem trabalhado com o pressuposto de que o Brasil tem mais para oferecer do que “Sol e Praia”, como descreveu o presidente da agência, pontuando a cultura e gastronomia muito forte. Segundo Freixo, o trabalho tem dado resultado e em 2023 houve recorde de arrecadação com o turismo internacional em mais de R$ 35 bilhões. A maior marca anterior era de 2014, ano da Copa do Mundo, onde a arrecadação foi de R$ 34 bilhões.

O presidente da Belotur, Gilberto Castro, ressaltou que a divulgação internacional do carnaval da capital mineira aumenta a responsabilidade com relação à festa. “Eu acho que é um momento único que Belo Horizonte vem vivendo. Com o apoio da Embratur, um apoio sólido, trazendo essa nova visão, é uma oportunidade muito grande para BH. Isso é fruto de um trabalho muito grande da cidade, para que a gente entregue um carnaval plural, diverso e respeitoso, mas acima de tudo um carnaval seguro”, destacou.

A expectativa da empresa municipal é que o carnaval tenha um impacto de R$ 2 bilhões na economia da cidade, gerando emprego e renda. Pelo menos 5 milhões de foliões são esperados durante os dias de evento, passando por mais de 510 cortejos de blocos até o dia 18 de fevereiro.



