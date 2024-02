O presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Marcelo Freixo (PT), chegou a Belo Horizonte nesta sexta-feira (2/2) para conhecer a estrutura do carnaval na capital mineira, escolhido pelo órgão como referência para a divulgação de novos pontos turísticos do Brasil no exterior.

"Minas é um mercado muito estratégico para a Embratur quando a gente pensa na vinda de turista internacional para o Brasil porque é lugar de ampliação. Quando a gente fala em Rio de Janeiro ou São Paulo, são lugares muito consolidados, seja pela malha aérea ou por serem destinos mais conhecidos no mundo inteiro. Então, Minas Gerais é menos conhecida no cenário internacional", disse Freixo em entrevista ao Estado de Minas.

De acordo com ele, o estado tem um dos melhores aeroportos do país, uma natureza extraordinária - com grande potencial para ecoturismo - além de uma gastronomia espetacular e um povo hospitaleiro.

"O carnaval de BH cresceu e é diferenciado. Tem essa hospitalidade de Minas, que é muito acolhedora. É também um carnaval com muita presença e protagonismo de mulheres. Então, tem elementos no carnaval de BH que são interessantes e que são completamente diferentes de Salvador e do Rio de Janeiro, que são carnavais que andam sozinhos", afirmou.

Jornalistas estrangeiros em BH

"Eu queria promover o carnaval do Brasil inteiro, mas eu não tenho estrutura financeira para isso, então a gente escolhe Belo Horizonte e está fazendo uma press trip aqui, trazendo jornalistas especializadas em turismo do Chile e da Argentina. Eles vão passar o carnaval em BH. Também estamos fazendo em Salvador e no Rio de Janeiro que já são carnavais consagrados no exterior", revelou. Os convidados de cinco veículos serão acompanhados por uma equipe da agência e ficarão na capital de 8 a 14 de fevereiro.

Agenda na capital

Pela manhã, Freixo se reuniu com a concessionária BH Airport, que administra o Aeroporto Internacional, em Confins, na Região Metropolitana. Depois, almoçou com o deputado federal Rogério Correia (PT), pré-candidato do partido à Prefeitura de Belo Horizonte.

Nesse sábado (3/2), o presidente da Embratur continua a agenda na capital mineira, quando fará uma visita ao Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP), na Região Oeste, acompanhado do presidente da Belotur (Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte), Gilberto Castro.

Do parlamento para a Embratur

Em janeiro de 2023, Freixo renunciou ao cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro e se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) para assumir a presidência da Embratur, a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).