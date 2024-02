Na T-Market, que fica na Savassi, as peças são todas feitas em família, com acabamento de qualidade, muito brilho, shorts, quimonos, adereços, estampas coloridas e atendem a todos os gêneros

O comércio de Belo Horizonte foi tomado por lojas vendendo fantasias e adereços para o carnaval deste ano, cuja expectativa é reunir cerca de 5,5 milhões de pessoas atrás dos 510 blocos que vão desfilar por toda a capital mineira. A reportagem do Estado de Minas garimpou alguns endereços para quem quer comprar desde aquele acessório bem mais barato, para não pesar no orçamento, até peças mais elaboradas, que podem ser usadas na folia e também depois da quarta-feira de cinzas. Também não faltam opções de aluguel de fantasias, desde as luxuosas até as mais corriqueiras, inclusive para o casal que quer sair de par nos cortejos e também para a criançada.

Para quem procura opções mais baratas, o destino é o centro da cidade. Praticamente todas as lojas de roupas e acessórios estão vendendo fantasias e adereços para o Carnaval a preços populares. Tem de tudo, mas a maior oferta é direcionada ao público feminino. Quem quiser elaborar sua própria fantasia, o destino também é a região central, mais precisamente a Galeria Ouvidor, a primeira da capital mineira, que em março completa 60 anos.

São seis andares repletos de lojas para comprar produtos para confeccionar ou já comprar pronto fantasias e adereços dos mais diversos, feitos de maneira artesanal. “A galeria tem 215 lojas e praticamente todas estão vendendo algum item de carnaval, mas uma das nossas atrações são as lojas que vendem material para a confecção de fantasias”, afirma Walter Faustino, administrador da galeria, que vai funcionar no sábado de Carnaval até 14h e só reabrirá as portas na quarta-feira de cinzas, depois das 12h.

O centro também é um dos locais mais indicados para a compra de um item que não pode faltar nos desfiles: a meia arrastão. A tradicional Pérola das Rendas, aberta em 1971, na Rua dos Caetés esquina com Curitiba, vende meias de todos os tipos e tem também até modelos arrastão de cores fluorescentes.

Outra opção para comprar adereços e se divertir é a Feira Hippie, a maior feira a céu aberto de artesanato e variedades da América Latina, que completou meio século de vida no ano passado e funciona todo domingo, das 7h às 14h. Lá, o folião, além de garimpar adereços, enfeites para o cabelo, fantasias, pochetes e chapéus, ainda pode tomar aquele latão geladinho de cerveja e comer um churrasquinho. Para quem quer decorar a casa com motivos carnavalescos, a dica é a tradicional Rei do Chocolate ou a 1001 Festas, ambos no centro.



Outra galeria com opções carnavalescas é a do edifício Malleta, com entrada pela Rua da Bahia ou Avenida Augusto de Lima. Quem quer alugar fantasias mais elaboradas tem que marcar horário na Spazio Fantasia, na região Sul, no Bairro Belvedere. Já na Trelelê Fantasias, no Padre Eustáquio, região Noroeste da capital, é só chegar. A loja aluga diversos modelos e também vende.

Para quem tem dó de gastar com uma fantasia que só vai usar na folia, a opção é comprar peças mais elaboradas que podem ser usadas durante todo ano. Essa é a aposta da marca autoral T-Market, cuja loja fica na Savassi, na região Sul. Segundo a designer de moda e proprietária da loja, Paula Lobato, de 27 anos, as peças são todas feitas em família, no município de Viçosa, na Zona da Mata mineira, com acabamento de qualidade, muito brilho, shorts, quimonos, adereços, estampas coloridas e atendem a todos os gêneros.

“As lojas têm sempre muita fantasia para mulheres. A nossa tem para todos os sexos e muitas coisas agênero, que podem ser usadas ao longo do ano todo e nos próximos carnavais”, afirma a designer, que divide a loja e a produção com a sócia Larissa Gomes, de 32 anos.

A loja colaborativa Endossa, também na Savassi, é outra opção para quem quer garimpar peças autorais em um único lugar. São 108 minilojas com uma infinidade de opções Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

A loja colaborativa Endossa, também na Savassi, é outra opção para quem quer garimpar peças autorais em um único lugar. São 108 minilojas com uma infinidade de opções que podem ser usadas no carnaval e mesmo depois dele. E, no sábado agora, a loja vai realizar uma feira na rua, com 12 expositoras, somente com produtos carnavalescos.

“Temos muitas coisas diferentes feitas por produtores locais tanto aqui na loja como na feira, a última antes do carnaval que vamos fazer”, afirma Bárbara Magalhães, de 37 anos, franqueada da Endossa, ideia que surgiu em São Paulo e que reúne em um único local pequenos boxes que funcionam como minilojas.

Confira abaixo a relação de endereços com dicas para se fantasiar no carnaval

Ki Barato - Rua Espírito Santo 945, Centro - adesivos para a face, glitter e tiaras pelo preço máximo de R$ 4,99, mas é preciso garimpar, pois a loja vende produtos diversos, mas nessa época montou uma prateleira reservada à folia.

MY No - Rua Rio de Janeiro 922, Centro - Muitas fantasias infantis, principalmente de princesas, fadas e anjos, por cerca de R$ 50 reais e muitas saias de tule, além de brincos, acessórios, maiôs de tela, chapéus e maquiagem

Rei do Chocolate - Rua Tupis 333, Centro - Adereços para fantasias e decoração carnavalesca de todos os tipos e preços, além de spray para tingir o cabelo e confete e serpentina



Pérola das Rendas - Rua dos Caetés, 630, Centro - meia calça de todas as cores, tamanhos e modelos, meias neon e muita meia arrastão

A Nova Sedan Aviamentos - Rua Tupinambás, Centro - meia calça e aviamentos para confecção de fantasias, como fitas coloridas e de paetê, elásticos e tule

Banca do Malleta - avenida Augusto de Lima, em frente ao número 257 - maiôs, short, hot pants, brincos e adereços

Galeria Ouvidor - Rua São Paulo 656, Centro - seis andares com diversas lojas que vendem produtos para confecção de fantasias e muitos adereços já prontos como tiaras e ombreiras para quem não tem habilidades manuais

Endossa BH - Rua Sergipe 1179, Savassi - Loja colaborativa onde o folião pode encontrar cerca de vinte expositores de fantasias, roupas e adereços para o carnaval feitos por produtores locais. No sábado, a loja promove uma feira na rua , de 10h às 18h, com 12 expositoras de produtos somente de carnaval

Use T-Market - Rua Sergipe 1473 - Savassi - loja de produção autoral com roupas que podem ser usadas no carnaval e no ano todo. Tem também peças agênero, pochetes, tatuagens temporárias e muito, muito paetê.

Estação Carnaval - Galeria São Vicente, avenida Amazonas 1069 - Loja que abre somente durante o carnaval e tem muitas opções de adereços feitos por produtores locais

Feira Hippie - Todo domingo, na avenida Afonso Pena, de 7h às 14h - Uma infinidade de barracas vendem adereços para o carnaval para todos os gostos, idades e preços.

Spazio Fantasias - Rua Doutor Geraldo Magalhães Mascarenhas 155, Belvedere - atendimento só com hora marcada. A loja aluga fantasias mais elaboradas somente para adultos.

Trelelê Fantasias -Rua Castigliano 835, Padre Eustáquio - Venda e aluguel de fantasias das mais diversas para crianças e adultos