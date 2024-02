Governo de Minas promove o samba mineiro com programação gratuita no Palácio da Liberdade durante o Carnaval

O Governo de Minas Gerais lançou nesta sexta-feira (2/2) o Palácio do Samba, projeto inspirado nos pioneiros do gênero musical no estado. A iniciativa foi promovida por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Secult-MG) e da Empresa Mineira de Comunicação (EMC), e faz parte das ações do Carnaval da Liberdade 2024.

Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, o Palácio da Liberdade, na Região Centro-Sul de BH, será a casa do samba. Os jardins do prédio, construídos em 1898 para serem o centro administrativo da capital mineira, vão ganhar palcos para shows gratuitos de sambistas de todo o estado.

Para celebrar a manifestação musical, a programação da folia trará novos nomes do samba e as mulheres que ditam o ritmo em Minas.

O Palácio do Samba promete reunir a música e a comida mineira em um só espaço. A festa também contará com a presença de cozinheiros que integram o Circuito Gastronômico de Favelas nos quatro dias de festa, sempre das 12h às 20h.

A cerimônia de lançamento do projeto foi marcada por homenagens ao sambista e compositor mineiro José Luiz Lourenço, o Mestre Conga, que completa 97 anos nesta sexta-feira, e à Rádio Inconfidência, pelo aniversário de 45 anos.

Na solenidade participaram o vice-governador, Professor Mateus, o presidente da EMC, Gustavo Mendicino, a presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG), Marília Palhares Machado, e o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira. Os dois últimos assinaram o termo de abertura do processo de registro do samba mineiro como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais.

Gerações do samba mineiro também estiveram no evento. A roda de samba com Nonato do Samba, Dona Elisa, Fabinho do Terreiro, Sô Marcelo, Ronaldo Coisa Nossa e Lucinha Bosco, e o quarteto de Viçosa composto por Toninho, Eliane Pinto, João Brás e Gilberto Onesimo estão entre os nomes que marcaram presença.

Confira abaixo a programação completa:

10/02 – Sábado

– 12h às 20h – Feira gastronômica

– 16h – Roda de samba: Grupo Simpatia

– 19h – Show: Velha Guarda Baluartes do Samba (Fabinho do Terreiro, Raimundo do Pandeiro, Bira Favela, Lulu do Império, Paizinho do Cavaco, Evair Rabelo e Janamô). Convidados: João Bras, Toninho, Eliane Pinto, e Gilberto Onesimo (Velha Guarda Quintal do Samba de Viçosa).



11/2 – Domingo

– 12h às 20h – Feira gastronômica

– 16h – Roda de samba: Fabinho do Terreiro. Convidado: Samba D’us Karas (Nova Lima)

– 19h – Show das Mulheres do Samba (Marina Gomes, Eliete Ná, Jussara Preta, Raquel Seneias, Ana Proença, Aninha Felipe, Manu Dias, Dóris, Cidade Amaral e Marinês). Convidada: Heloísa Almeida (Diamantina).



12/2 – Segunda

– 12h às 20h – Feira gastronômica

– 16h – Roda de samba: Fabinho do Terreiro

– 19h – Show: Velha Guarda do Samba de Belo Horizonte (Paulão, Laércio, Lucinha Bosco, Giza, Nice, Sandra Camaleão, Eliana de Minas). Convidados: Pirulito da Vila (Itabirito), Ponto do Samba de Juiz de Fora, com Fernando Cunha, Armando Junior e Andrea Melo (Juiz de Fora), e Tia Elza (Divinópolis).



13/2 – Terça

– 12h às 20h – Feira gastronômica

– 16h – Roda de samba: Grupo Simpatia (direção: Jorge Pelé)

– 19h – Velha Guarda Amigos do Mestre Conga (Zé do Monte, Cabral, Cacá Monclair, Doneliza, Sô Marcelo, Ronaldo Coisa Nossa, Seu Domingos do Cavaco, Mestre Conga e Serginho BH). Convidado: Gilmar Batista (Uberlândia).



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice