A Defesa Civil MG informou (2/2) que as condições meteorológicas são favoráveis para ocorrência de pancadas de chuva, especialmente nas regiões Oeste, Sul, Triângulo Mineiro e Zona da Mata.

A Defesa Civil de Minas Gerais divulgou, nesta sexta-feira (2/2), que 54 municípios estão em situação anormal causada por desastres do período chuvoso: vendavais, granizo, enxurradas e chuvas intensas. Na sexta-feira passada (26), eram 38 cidades.

Rio Doce (Zona da Mata), Águas Formosas (Vale do Mucuri), Inhapim (Vale do Rio Doce), Formiga (Região Oeste) e Raposos (Região Metropolitana) são alguns dos municípios que possuem Decreto de Situação de Anormalidade e que solicitaram reconhecimento. Os dados levantados consideram o período chuvoso em Minas Gerais de outubro de 2023 a março de 2024.

No levantamento de Situação de Anormalidade divulgado no boletim da Defesa Civil estadual, são considerados números de pessoas desabrigadas, desalojadas e óbitos. Até o momento, Minas registrou seis mortes no período chuvoso.