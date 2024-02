Um homem de 39 anos, e uma mulher, de 32, foram presos por abandono e maus-tratos de 12 cães da raça pitbull, em Itabira, na Região Central de Minas Gerais.





Segundo a Polícia Civil (PCMG), o casal é suspeito de estelionato através de promessa de investimentos. Em cumprimento de um mandado de busca e apreensão, nesta quinta-feira (1/2), os policiais foram até a um dos endereços que seriam do casal.





Ao chegarem ao local, os agentes encontraram os 12 animais abandonados. Eram sete cachorros adultos e cinco filhotes. “Os animais estavam confinados em meio a fezes e sem acesso a água ou a alimento, o que ficou evidente no momento em a equipe ofereceu tais insumos aos animais, e eles os consumiram imediatamente com voracidade”, informou a PC.





Ainda de acordo com a polícia, o casal precisou sair da casa por não fazer o pagamento do aluguel. Mesmo assim, a dupla deixou os animais no local em uma cerca improvisada. “No endereço existia ainda um aquário ornamental contendo cinco peixes de médio porte - três do tipo Oscar e dois da espécie Tucunaré”, explicou a PC.





Por causa da situação dos animais, o casal foi preso em flagrante. Os fatos narrados pelos agentes e os documentos apreendidos vão passar a compor a investigação sobre o possível caso de estelionato.





Segundo a PC, o casal “se apresentava como investidor do mercado de valores e oferecia serviços de intermediação de investimentos, com promessa de lucros atrativos, captando recursos financeiros das vítimas, que não recebiam o capital aplicado de volta”, finaliza a corporação.