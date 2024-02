Um menino de 10 anos que estava andando de bicicleta morreu ao bater em um caminhão na cidade de Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste do estado, na noite dessa quinta-feira (1/2). Ele estava acompanhado do pai quando o acidente aconteceu.



A criança perdeu o controle da direção da bicicleta e bateu na lateral do caminhão na Rua Doutor Francisco Paolinelle, no Bairro Santo Antônio.



Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, a criança estava inconsciente e em estado grave. Os profissionais imobilizaram o menino e o levaram para o pronto atendimento da cidade.



Diante da gravidade do caso, a equipe médica pediu intervenção da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu da cidade de Oliveira para auxiliar no atendimento e, possivelmente, na transferência do paciente. Contudo, o menino não resistiu aos ferimentos.



O acidente



O motorista do caminhão não se feriu. Ele permaneceu no local e prestou toda a assistência necessária.



De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele foi levado à delegacia para ser ouvido. Em seguida, foi liberado.





