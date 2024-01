Visitar Minas Gerais é se deparar com lugares tranquilos como Milho Verde, distrito do Serro. Largo da Capela do Rosário é refúgio de paz

Nos últimos concursos internacionais na Europa e Estados Unidos, o queijinho mineiro – da Canastra, passando pelo Serro, Mantiqueira e Araxá – conquistou paladares exigentes. Sem falar que a cachaça mineira rompeu barreiras e caiu no gosto dos gringos. Mas a unanimidade é o nosso pão de queijo, que não tem pra ninguém, quem experimenta sabe: o sabor do alimento feito em Minas é “bão dimais da conta”. E diante desse sucesso, o estado entra no foco dos turistas nacionais e estrangeiros e atrai mais visitantes e renda para a Gerais. O povo daqui é mestre em receber bem quem vem de fora com aquele sorriso aberto e sotaque inconfundível: “se achegue, a casa sua!”



Em 2023, o estado se destacou nacionalmente liderando o crescimento do setor no Brasil, com um aumento de 16,5%, de acordo com dados do IBGE. Com um total de 31 milhões de visitantes, o turismo gerou uma receita de R$ 34 bilhões para Minas, além de criar 50 mil novos empregos no setor criativo, que engloba arte, cultura e inovação. Isso representa uma parcela significativa dos empregos gerados no estado.

Repleta de cachoeiras, Minas é lugar perfeito para quem busca contato com a natureza. A do Lajeado, em Milho Verde, surpreende pela beleza Leandro Couri/EM

O segredo desse sucesso está no programa Mais Turistas, que tem como foco destacar os parques estaduais, valorizar a biodiversidade, melhorar a infraestrutura e promover o turismo sustentável. Esse programa tem sido um catalisador para impulsionar o turismo em Minas e gerar emprego e renda. Além de ficar em 1º lugar no crescimento da atividade turística, Minas cresceu muito acima da média nacional durante todo o ano. O recorde aconteceu em abril do ano passado, quando o estado registrou crescimento 720% acima do desempenho brasileiro. O resultado coincidiu com as campanhas de promoção turística Minas Santa e Semana da Inconfidência, ambas lançadas em 2023.

“A economia da criatividade é responsável por mais de 755 mil empregos em toda Minas Gerais. É o setor que mais emprega, e ainda faz isso de maneira sustentável. A meta do Mais Turistas e do Minas Criativa é criar 100 mil empregos no setor até o final de 2024”, adianta o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.

Minas Gerais está redefinindo o turismo brasileiro ao demonstrar como estratégias inteligentes e a valorização da cultura local podem impulsionar a economia. No centro desse sucesso está talvez o charme simples, mas irresistível, de um bom café acompanhado pelo pão de queijo mineiro.



Brasil é destaque

O sucesso de Minas Gerais reflete uma tendência nacional, já que o Brasil registrou um aumento de 7,5% no turismo. Outros estados também apresentaram crescimento expressivo, demonstrando a recuperação e fortalecimento do setor após a pandemia. Apenas considerando os turistas internacionais, mais de 5,2 milhões escolheram o Brasil como destino até novembro de 2023. Esse é o melhor resultado para o turismo internacional nos últimos três anos, mostrando o crescente apelo do país no cenário mundial.

E no primeiro dia da principal feira do mercado ibero-americano, a Fitur, foi marcado pela premiação do Brasil como melhor destino do mundo em 2024. O prêmio da Federação Espanhola de Jornalistas e Escritores de Turismo (FIJET) foi entregue nessa quarta-feira (24/1) pelo presidente da entidade, Miguel Ángel González, ao ministro do Turismo, Celso Sabino e ao presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Ainda estavam presentes os deputados federais Amanda Gentil (PP-MA) e Alien Machado (PV-PR).



Carnaval 2024

Secretário de Cultura e Turismo de Minas Leônidas Oliveira faz um balaço do crescimento do turismo em 2023. Para ele, o resultado positivo se deve ao investimento do estado em setores que englobam arte, cultura e inovação Gladyston Rodrigues/EM

Com sua primeira edição em 2023, o Carnaval da Liberdade gerou uma circulação de 11 milhões de pessoas e movimentou R$ 1,5 bilhão. Do fluxo total de turistas, 6 milhões foram registrados no interior, superando as estimativas do Observatório do Turismo de Minas Gerais, que previa circulação de 5 milhões de pessoas fora da capital. “Mostramos os atrativos para os turistas que queriam desfrutar da folia e para aqueles que desejavam fugir da agitação, com o portfólio do Carnaval da Tranquilidade. Somente em Belo Horizonte, foi investido ao todo cerca de R$ 30 milhões no carnaval, e a cidade teve R$ 720 milhões injetados na economia durante o período”, lembra Leônidas Oliveira, anunciando as novidades para 2024: “ampliamos os investimentos e atrações. Neste ano teremos sonorização de ruas e avenidas, espaços para ensaios dos blocos em Belo Horizonte. Esperamos um fluxo de 12,1 milhões de pessoas em todo o estado, com movimentação de R$ 1,8 bilhão”, complementa o secretário.



Rota do café

Mineiridade encanta turistas pela simplicidade. Tomar o famoso cafezinho com queijo fresco é tradição no estado Euler Junior/EM

Um dos exemplos da do programa Mais Turistas é a rota Cafés do Cerrado, estruturada pelo Sebrae Minas e lançada pelo Governo do Estado em novembro de 2024, durante a Festuris, em Gramado (RS). Mirando os apreciadores de café, o novo roteiro sediado em Patrocínio oferece ao visitante a possibilidade de experimentar a bebida com diversos grãos premiados, além de conhecer as tecnologias e inovações do processo produtivo. O objetivo final é atrair turistas para a região do Cerrado Mineiro, a primeira Denominação de Origem (DO) de cafés do Brasil.

A rota turística Cafés do Cerrado foi lançada em conjunto com outras duas: Cafés do Sul de Minas, englobando as cidades de Três Pontas, Cambuquira, São Lourenço, Caxambu, Baependi e Cruzília; e Rota das Artes, que abrange Belo Horizonte, São Joaquim de Bicas, Igarapé, Brumadinho, Congonhas, Ouro Branco, Ouro Preto e Mariana. O objetivo é estruturar 16 novas rotas nos segmentos gastronômico, cultural, religioso, de aventura e de natureza, alcançando municípios nas diversas mesorregiões do Estado.

O produtor rural Osmar Pereira Nunes Júnior, da Fazenda Freitas, avalia que a rota Cafés do Cerrado vai beneficiar toda a cadeia produtiva da cidade. “O turismo vai impulsionar muito a economia local, no comércio, na hotelaria, nos restaurantes. Com isso, nós produtores também aumentaremos a capacidade de recepção de clientes novos”, afirma o empresário de Patrocínio, cidade com maior produção de café do Brasil, englobando 958 produtores.

O interesse da empresária Renata Villela em vir para Minas também foi pelas delícias da terra - mas, no seu caso, o queijo. A carioca escolheu o Serro para aproveitar as férias com os filhos, de 11 e 8 anos. “Aqui tem tudo. A comida mineira, que é a melhor do mundo, cachoeiras maravilhosas e um povo muito acolhedor”, declara Renata, que veio pela primeira vez a Minas, mas pretende voltar logo. “Estou planejando ir ao Inhotim. Tem muita coisa que quero conhecer em Minas Gerais”, revela.

Já o contador Jackson Fernando de Freitas Rodrigues é sócio de carteirinha. Morador do Rio de Janeiro, ele já viajou mais de 10 vezes a Minas, motivado principalmente pela natureza, cozinha e cultura. Na última viagem, feita com seu namorado no início de dezembro, pôde conhecer as tradicionais Ouro Preto e Tiradentes. “Uma das coisas que eu mais gosto em Minas são as cachoeiras, que são muitas. E os museus e casarões das cidades históricas, têm muita cultura, muita diversidade de coisas, o que nos permite conhecer como era antigamente”, conta Jackson Rodrigues, que tem familiares em Carangola e Fervedouro e conhece bem a cozinha mineira. “Da culinária, eu adoro o torresmo. Também gosto bastante da couve, do angu, do tutu, das comidas bem típicas”.

Cozinha mineira

Uma novidade de 2023 foi o 1º Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea, realizado para celebrar e fortalecer a criatividade e o legado da cultura alimentar e gastronômica do estado. Tendo Curaçao como país convidado para a edição de estreia, o festival Caipiblue – mistura da nossa Caipirinha com o licor Curaçao blue – atraiu mais de 5 mil visitantes para o Palácio da Liberdade entre os dias 1 e 3 de setembro.

Quem passou pelo palácio naquele fim de semana teve a oportunidade de comprar produtos regionais diretamente dos produtores, participar do simpósio “Conversas de Cozinha”, experimentar as delícias das estações gastronômicas, ouvir música e assistir a shows de palhaços. O evento contou com encontros de negócios e jantares beneficentes.

“O Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea é uma forma de colocar Minas Gerais na rota do turismo internacional, atraindo também investidores de fora. Já nesta primeira edição, firmamos um programa de intercâmbio para estudantes mineiros de gastronomia realizarem estágio em Curaçao. Estamos colocando Minas e a nossa cozinha para o Mundo”, acrescentou Leônidas de Oliveira, lembrando que o queijo artesanal mineiro pode se tornar Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2024. “Minas está na moda. Nosso trabalho é transformar toda a potência da nossa cultura em atrativos turísticos para gerar emprego e renda”, complementa.

Natal da Mineiridade e Virada da Liberdade:



O sucesso da segunda edição da Virada da Liberdade marcou o início de 2024 em Belo Horizonte. Mais de 30 mil pessoas estiveram presentes na praça do Circuito Liberdade, em uma noite marcada pela tranquilidade, música boa, cozinha mineira, fogos silenciosos e pelo inovador show de luzes proporcionado por 300 drones.

O céu da Praça da Liberdade serviu de tela para símbolos da mineiridade – da bandeira de Minas Gerais ao copo lagoinha, passando pela capa do disco “Geraes”, de Milton Nascimento, pelo Congado e pela Igrejinha da Pampulha –, assistidos por belo-horizontinos e turistas. A comemoração, realizada pelo Governo de Minas, contou com patrocínio da Cemig e recursos via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Associação Mineira de Municípios (AMM), FECITUR – Federação das Instâncias de Governança Regional de Minas Gerais e da Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais.



Mais voos

O aumento do fluxo turístico impactou diretamente a movimentação nos aeroportos mineiros. Em todo o Estado, foram lançadas 17 novas conexões, representando um crescimento de 20% na conectividade aérea de Minas Gerais, segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG). O número de voos internacionais quadruplicou, saltando de dois, em janeiro, para oito, em dezembro. O Aeroporto de Confins, pelo qual circularam 10,4 milhões de passageiros em 2023, fechou o ano com rotas diretas para Lisboa (Portugal), Cidade do Panamá (Panamá), Bogotá (Colômbia), Curaçao (Caribe); Fort Lauderdale (Estados Unidos), Orlando (Estados Unidos), Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina).

O aumento da procura turística também fez ampliar a quantidade de rotas nacionais. Apenas no terminal de Confins, foram inaugurados 10 trechos domésticos, incluindo três regionais: Palmas (Tocantins); Teresina (Piauí); Parnaíba (Piauí), com escala em Jericoacoara (Ceará); Campina Grande (Paraíba); Porto Velho (Rondônia); Caldas Novas (Goiás); e Linhares (Espírito Santo); além de Araxá, Manhuaçu e Salinas, no interior do estado.



De Minas para o mundo

Para divulgar ainda mais o estado mineiro, em 2023, a Secult-MG participou ativamente de feiras e missões internacionais. Na BTL – Lisboa, principal feira de turismo de Portugal, o maior emissor europeu de turistas para Minas, o estado esteve presente com estande próprio. Neste evento, iniciaram-se as tratativas com a Vila Galé para a instalação de um novo hotel em Ouro Preto. Apenas na primeira fase do projeto, serão investidos R$80 milhões, gerando 120 empregos permanentes diretos e 600 empregos indiretos.

Na esteira da promoção do destino Minas ao público europeu, a Secult participou da ITB Berlim (Alemanha), onde iniciou as tratativas para trazer para Araxá uma das etapas da Copa do Mundo de Mountain Bike em 2024. O estado esteve representado ainda muitas outras feiras e missões, como a Fitur e a 21ª Madrid Fusión em Madri (Espanha); Vitrina Turística Anato, Bogotá (Colômbia); FIT Buenos Aires (Argentina); WTM London (Inglaterra); IMEX Frankfurt (Alemanha), Imex Las Vegas (EUA) e Santiago (Chile), para o lançamento do voo direto entre Santiago e Belo Horizonte.

Os objetivos destas participações são apresentar a diversidade de opções existentes no território, atrair mais turistas, com incremento do ticket médio, bem como trabalhar na atração de investimentos para o estado, colaborando ainda mais para o desenvolvimento econômico, geração emprego e renda e consolidação de Minas Gerais como um dos destinos mais procurados no Brasil.