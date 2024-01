As marchinhas estarão de volta no sobe e desce das ladeiras históricas de Minas Gerais. Se no passado cidades como Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes e Bonfim atraíam multidões de turistas, com o renascimento do carnaval em Belo Horizonte desde a década passada, a festa de Momo nessas cidades foi esvaziada. Para recuperar o público perdido, a programação carnavalesca nessas localidades mineiras aposta no retorno às origens do carnaval, com uma celebração vibrante de renovação da tradição, cultura, religiosidade e alegria – seja você um amante das músicas antigas, um entusiasta da história do lugar ou um aventureiro em busca de passeios junto à natureza.



Lançado na semana passada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, o Carnaval da Liberdade espera um fluxo turístico de 12,1 milhões de foliões e turistas em todo o estado, sendo 6,6 milhões no interior e 5,5 milhões em BH. A expectativa é que a folia movimente R$ 1,8 bilhão na economia.

De volta às origens

O saudosismo de outros carnavais entra em cena para ditar a alegria para quem deseja curtir a folia momesca no interior de Minas. Como em um baile de máscaras, personagens lúdicos do carnaval de Veneza como o trio amoroso Pierrot, Colombina e Arlequim estarão desfilando pelas ruas de pedras mineiras, disputando olhares e admiração do público. Também será possível se deparar com batalhas de confetes e serpentinas, onde cavaleiros e amazonas conferem charme à uma cavalhada histórica presente em Minas desde o século 19. E dentro de antigas caminhonetes, charangas vão entoar cantigas que fizeram sucesso no passado. Em busca de um tempo perdido, a programação de carnaval nessas cidades tradicionais mineiras promete resgatar a pureza da festa em família, com bloquinhos infantis e, ao mesmo tempo, promover o carnaval da tranquilidade.



De acordo com Alberis Mafra, diretor de Cultura de Diamantina, o objetivo principal do projeto para o carnaval não é simplesmente atrair um grande público. Em vez disso, o foco está em criar uma oferta cultural que esteja em sintonia com a identidade local: “O que realmente encantou e atraiu as pessoas para o carnaval foi a experiência única proporcionada pelo Beco do Mota, a tradição do centenário Bloco Sapo Seco, a beleza das cachoeiras e áreas naturais, e a possibilidade de uma ‘via sacra’ de bar em bar, que reflete a boemia da cidade. Essa experiência cativou os jovens no passado, que agora retornam à cidade com suas famílias para reviver esses momentos memoráveis.”

Diamantina

A cidade histórica de Minas Gerais está se preparando para o Carnaval de 2024, prometendo uma celebração inesquecível de olho no passado. Este ano, Diamantina está colocando um foco renovado em suas tradições de carnaval, incluindo os populares blocos de carnaval e as bartucadas.

A programação de rua, um destaque do carnaval de Diamantina, continuará sendo gratuita, permitindo que todos participem da festa. Além disso, a cidade está buscando atender a uma variedade de públicos com espaços de folia como o Largo da Folia, Quitanda Musical e Mercado do Samba, cada um oferecendo uma experiência única.

Tranquilidade

Para aqueles que buscam um refúgio tranquilo durante o carnaval e um contato íntimo com a natureza no coração das cidades históricas de Minas Gerais, Diamantina pode ser uma boa opção. A cidade mineira, com sua arquitetura preservada, cultura vibrante e natureza exuberante, é o cenário perfeito para essa jornada em busca da tranquilidade.

No entanto, a festa de Momo em Diamantina não é apenas sobre música e dança. A cidade é um tesouro de belezas naturais e patrimônio histórico. Os visitantes são incentivados a explorar as cachoeiras do Parque Estadual do Biribiri e a pitoresca vila no local. Descubra as cachoeiras da Sentinela e dos Cristais, a encantadora Vila do Biribiri e a misteriosa Gruta do Salitre. Além disso, o conjunto arquitetônico de Diamantina, reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, é uma atração imperdível para os turistas que procuram reviver a história do lugar.

Diamantina também é o ponto de partida da Estrada Real, um caminho histórico que remonta a mais de 300 anos. Lá, os diamantes eram extraídos e enviados para os portos da colônia. No local, o visitante poderá explorar no alto da Cordilheira do Espinhaço o antigo Caminho dos Escravos e o Cruzeiro da Serra.

Alberis Mafra, diretor de Cultura de Diamantina, faz um convite: “Não deixe de visitar os nossos distritos e conhecer a nossa boa gente. Um ‘dedinho de prosa’ te fará mergulhar na história rica de Diamantina. E para os amantes da natureza, o Parque Nacional das Sempre-Vivas e o Parque Estadual do Biribiri são imperdíveis. Com várias cachoeiras para explorar, opções de hospedagem para descansar e restaurantes para saborear a culinária local, Diamantina promete uma experiência única. Então, o que você está esperando? Venha viver essa experiência única em Diamantina durante o Carnaval da Tranquilidade! A cidade de Diamantina, com seu estilo alegre e hospitaleiro, está ansiosa para recebê-lo!”

Programação



Espaço Folia Largo Dom João:

O local vibrante festival de festividades se destaca por sua programação extensa de cinco dias consecutivos e pela diversidade de estilos musicais. Com três shows diários, que vão das 19h até às 04h do dia seguinte, o espaço é uma mistura eclética de bandas locais e convidadas. Projetado para atrair uma ampla gama de foliões, o Espaço Folia Largo Dom João tem capacidade para receber até 12 mil pessoas por dia.

Espaço Quitanda Cultural:

Este lugar será um verdadeiro paraíso para os amantes da música e da cultura, com uma programação intensa que se estende por quatro dias. As apresentações, que começam às 14h e vão até às 22h, é composta exclusivamente por bandas locais que vão tocar nas sacadas dos casarões históricos. Com capacidade para receber até 4 mil pessoas por dia.

Espaço Mercado da Música:

É um verdadeiro centro de celebração da música brasileira. A programação, que começa às 14h e vai até às 22h, é composta exclusivamente por bandas locais, com um destaque especial para os grupos de samba e pagode. Com capacidade para receber até 8 mil pessoas por dia.

Espaço Universitário:

Com uma programação que se realiza por pelo menos 2 dias, o espaço oferece aos visitantes uma experiência completa e diversificada, que começa pontualmente às 14 horas e se estende até às 22 horas do mesmo dia. Com capacidade para receber até 2 mil pessoas por dia, este espaço promete ser um ponto de encontro vibrante para os amantes da cultura universitária.

Circuito de Blocos:

Por fim, chega-se ao coração pulsante da festa, onde será a ligação entre todos os espaços de folia. Com uma programação que se estende por sete dias, o circuito é um desfile constante de alegria e música, com mais de 60 cortejos de blocos passando por ele. O local promete um encontro vibrante de blocos de carnaval no melhor sentido da palavra ‘tudo e misturado’: com a presença dos tradicionais caricatos, os fantasiados, os de abadá, os percussivos e os lúdicos blocos infantis. Cada um trazendo seu próprio estilo e energia para o circuito, criando uma atmosfera de festa inigualável.