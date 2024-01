O carnaval antigo em Ouro Preto era uma celebração cheia de magia e tradição. Um tempo em que as ruas estreitas e as ladeiras íngremes se enchiam de foliões animados, vestidos com fantasias coloridas e máscaras elaboradas. A música ecoava pelas ruas de paralelepípedos, enquanto os blocos e cordões desfilavam com alegria e entusiasmo. As pessoas se reuniam para dançar, cantar e compartilhar momentos especiais. Ouro Preto era tomada por uma atmosfera festiva e acolhedora, onde a alegria contagiava a todos. E a nostalgia desse carnaval antigo está de volta.

O secretário de Cultura e Turismo de Ouro Preto, Flávio Malta, fala do resgate da tradição dos outros carnavais: “Nos seis dias de folia, de 8 a 13 de fevereiro, os foliões vão poder se encantar nas ladeiras históricas com os blocos caricatos, artistas e bandas locais e com o tradicionalíssimo Bloco Zé Pereira dos Lacaios, agremiação carnavalesca mais antiga em funcionamento no Brasil. A expectativa é que tenhamos um número superior a 60 mil turistas e visitantes nesse período, uma vez que este é o maior carnaval do interior de Minas. Ainda contamos com o carnaval das repúblicas estudantis, como o Bloco do Caixão, que sempre atrai um grande número de foliões”.

Quem visitar a cidade histórica poderá reviver o charme e a loucura dos blocos tradicionais como Bandalheira Folclórica, Sanatório Geral, Vermelho e Branco, Balanço da Cobra, entre outros. O secretário conta que nos distritos de Ouro Preto terá o carnaval da tranquilidade, para quem quer curtir além das festas e shows. O ecoturismo em Lavras Novas e São Bartolomeu são opções. O que não não vai faltar são alternativas para curtir e conhecer a cidade de Ouro Preto e toda sua história.

Mariana



Mesclando influências culturais como bonecos gigantes, blocos caricatos e intervenções artísticas e musicais, o carnaval na cidade histórica, ao lado de Ouro Preto, será um espetáculo de contraste entre expressões culturais tradicionais e contemporâneas.

Durante cinco dias, de 9 a 13 de fevereiro, o carnaval em Mariana terá decoração e distribuição dos palcos e das atrações, foram todas pensadas para tornar o ambiente agradável às famílias e aos diversos foliões que visitam a cidade histórica de Minas.

O ano de 2024 também marcará o retorno aos desfiles das escolas de samba, além dos cortejos de blocos caricatos, tradicionais e estreantes. O secretário de Patrimônio Histórico, Cultura, Turismo e Lazer de Mariana, Gustavo Leite, explicou que o carnaval em Mariana será mais familiar: “Nossa cidade, conhecida como a ‘Primaz de Minas Gerais’, terá shows com artistas nacionais, mas o foco será a valorização do rico leque de artistas e músicos do município. A cidade vai priorizar atrações locais dos diversos tipos, desde a música até as artes cênicas e circenses, esperamos todos para uma festa como nos velhos tempos”.



Tiradentes

Na segunda-feira de carnaval, quando os foliões de todas as idades e vestidos de palhaços, entrarem no Largo das Mercês, na histórica Tiradentes, no Campo das Vertentes, será decretada a festa da alegria. A magia circense, com toques de pureza, fará da cidade mineira a capital mundial da palhaçada, com direito a bola vermelha no nariz, fantasias coloridas e sapatos gigantes, e claro, muitas gargalhadas.

Sérvulo Filho, secretário municipal de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer de Tiradentes, confirmou que a edição deste ano, do já conhecido Carnaval Cultural de Tiradentes, contará com 24 blocos oficiais e terá início em 8 de fevereiro, quinta-feira, e terminará nas primeiras horas da quarta-feira de Cinzas: “Existe um consenso entre as cidades históricas em resgatar a origem de carnaval. Queremos voltar com a proposta de uma festa em família com marchinhas, charangas e fantasias com máscaras”.

Além do Bloco da Palhaça, outros tantos blocos tradicionais do carnaval de Tiradentes vão resgatar a tradição na folia mineira como Unidos da Ponte, Reviver, Secos & Molhados, Divas, Amor&Cana, Domésticas, Abelhas, Folia Kids e o Gourmet da Madrugada, que reúne os trabalhadores dos bares e restaurantes da cidade.

visita centenária

Com o tema do carnaval deste ano – ‘Uma viagem a Ouro Preto, a cidade modernista’, – a prefeitura da cidade histórica pretende rememorar e comemorar os 100 anos da vinda dos modernistas à cidade de Ouro Preto, em abril de 1924. O grupo liderado por Oswald e Mário de Andrade, fez uma viagem ao interior de Minas Gerais buscando o que tinha de mais autêntico na arte e na história do Brasil. Em Ouro Preto eles se depararam com a arquitetura e o barroco, com as obras de Aleijadinho. A artista Tarsila do Amaral declarou nesta viagem à Ouro Preto que se encontrou as cores do Brasil, tonalidades essas que ela usaria para sempre em suas telas.