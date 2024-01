Com a expectativa de movimentar mais de R$ 2 bilhões na economia de Belo Horizonte, o Carnaval de 2024 deve seguir quebrando recordes de turismo e se consolidar como o principal evento do primeiro semestre. O presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), Gilberto Castro, em entrevista ao “EM Minas”, deste sábado (13/1), destacou que a festa virou “uma potência” que gera emprego e renda.



“Eu acho que o carnaval hoje virou uma potência, e por isso o número do primeiro trimestre vem tão grande. São mais de R$ 2 bilhões de impacto econômico dessa cadeia como um todo, ou seja, não é somente do carnaval. Isso é importante porque gera emprego e gera renda”, disse.



O gestor municipal destaca que a prefeitura trabalha Belo Horizonte como uma cidade de eventos, e que a capital mineira está preparada para qualquer tipo de experiência. “Não só com os festivais, mas também eventos corporativos. Temos a questão da gastronomia que não resta dúvida: temos a melhor gastronomia. E a gente vem inserindo Belo Horizonte como uma cidade que te propõe uma série de outras experiências”, emenda Gilberto Castro.

O Carnaval de BH ainda deve movimentar mais de 6 milhões de pessoas pela rua da cidade - uma somatória dos 20 dias de evento, que começa oficialmente no dia 27 de janeiro e vai até o dia 18 de fevereiro. Ao todo, a prefeitura espera mais de 580 desfiles de 532 blocos cadastrados.

O programa “EM Minas” é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa, às 19h30 de sábado. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.

Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques no portal do EM e do Uai.