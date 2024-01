Evento teste do Carnaval em Belo Horizonte

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) registrou pelo menos dez ocorrências neste sábado (13/1) durante o ensaio geral do Carnaval de Belo Horizonte. Foram seis furtos, dois extravios e duas pessoas detidas por tráfico, sendo um estrangeiro que estava oferecendo drogas e, outro, brasileiro, que foi preso com uma pequena quantidade de cocaína e R$ 200.

“Os padrões das ocorrências são muito similares: a pessoa pega o celular no meio da multidão ou às vezes está com o celular no bolso de forma identificável, aí o infrator se aproveita da aglomeração de pessoas para subtrair este item sem que a vítima perceba. Então, a maioria dos itens subtraídos são celulares, correntinhas e pulseiras de ouro", explicou o capitão da PMMG Leonardo Campos ao Estado de Minas.

De acordo com ele, foram mais de 140 militares empenhados, de diferentes serviços, tais como do 22º Batalhão, Cavalaria e Trânsito. Além dos pontos ostensivos, a Polícia Militar conta com um posto para o registro de ocorrências, onde um trabalhador registrou o furto de celular.

"Meu celular estava no bolso e eu ouvindo rádio com o fone, já a caminho de casa para pegar meu ônibus lá embaixo, na Avenida Silviano Brandão. Aí passei no meio da muvuca e, quando percebi que parou de tocar, já era tarde", declarou Pedro Pereira da Cruz, de 45 anos, que estava voltando do trabalho em um clube da Região Leste da capital.

Evento

O ensaio geral é um teste para uma sonorização que será utilizada ao longo da avenida, com o equipamento fornecido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo de Minas, em parceria com a Cemig e Codemge. Durante os dias oficiais de Carnaval, o equipamento de som também será usado na Avenida Amazonas.