Bloco começou a concentração as 9h e lotou as ruas do bairro na região Centro-Sul

O tradicional bloco carnavalesco “Mama na Vaca” reuniu milhares de foliões nas ruas do Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (3/2). A concentração do grupo começou às 9h, na Praça Cairo, ao som de marchinhas e hits da atualidade.

A animação foi tamanha que foliões precisaram se espremer nas escadas dos morros e os moradores aproveitaram as sacadas para acompanhar o desfile. O cortejo segue até a altura do número 73 da Rua Leopoldina, onde será dispersado.

Por outro lado, os carros estacionados ao longo do percurso atrapalharam o desenvolvimento do cortejo. Apesar do trânsito no local ser bloqueado, os veículos já parados deixaram o caminho estreito ainda menor.

Neste final de semana outras centenas de blocos voltam às ruas de BH para o último final de semana de pré-carnaval, antes dos dias oficiais de folia. A tradicional Banda Mole, por exemplo, se apresenta na Avenida Afonso Pena, entre as Ruas da Bahia e Guajajaras. Já na região Leste, o bloco Cómo te Lhama leva o ritmo latino para o Horto.

No domingo (4/2), o bloco Asa de Banana apresenta os melhores hits do axé baiano com clássicos do Chiclete com Banana e do Asa de Águia. Já o “Me beija que eu sou pagodeiro” leva o melhor do pagode para o Barro Preto.

Para ajudar os foliões e a população nos dias de desfiles dos blocos no Carnaval da capital, todas as intervenções no trânsito estarão disponíveis no Waze e Google Maps. O objetivo é traçar rotas alternativas evitando e margeando os locais da folia. A parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Waze e Google.

O Estado de Minas preparou um mapa interativo em constante atualização com as principais informações dos blocos de rua do carnaval de BH. Segundo a prefeitura, em 2024 são 510 blocos confirmados para a festa de Momo da capital mineira. Confira a programação do fim de semana.



Sábado (3/2):



8h - Cortejo do bloco Fruto Proibido

R. Conselheiro Rocha, 1513, Vila Dias, Santa Tereza. Região Leste

9h - Bloco Mama Na Vaca

Praça Cairo, Santo Antônio. Região Centro-Sul.

9h - Bloco Andacunfé

Rua Pirite, 95 - Santa Tereza. Região Leste

9h - Bloco ClandesTinas

R. Aarão Reis, 542 - Centro. Região Centro-Sul

9h - Bloco do Copo Cheio

Praça Nova York, Sion. Região Centro-Sul

9h - Bloco Me Respeita que Eu Sou Criança!

Alameda dos Jacarandás, 1345 - São Luiz. Pampulha

9h - Bloco Fera Neném

Rua dos Dominicanos, 44, Serra. Região Centro-Sul

9h - Bloco da Família

Rua Outono, 559, Cruzeiro. Região Centro-Sul

10h - Carnasambinha

Rua Raul Pompéia, entre Av. do Contorno e Rua Major Lopes, São Pedro. Região Centro-Sul

10h - Bloco Canto da Cidade

Rua Sapucaí, 580, Floresta. Região Centro-Sul

10h - Bloco Uai Cê Samba

Avenida dos Engenheiros, 574, Castelo. Pampulha

10h - Bloco Aurora Pelada

Rua Madre Cândida, 10, Coração de Jesus. Região Centro-Sul

11h - Bloco Então, Planta

Praça Duque de Caxias, Santa Tereza. Região Leste

11h - Carnaval de Origem - Tizé

Mercado de Origem - Rua Adriano Chaves e Matos, 447, 1° PISO, Olhos d'Água. Região Oeste. Entrada gratuita

12h - Bloco Tem Churrasco Todo Dia

Rua José Clemente Pereira, 31, Ipiranga. Região Nordeste

12h - Bloquinho Rô Fantoni

Cervejaria 7 lendas - Bandeirantes Center - Av. dos Bandeirantes, 1299. Mangabeiras. Região Centro-Sul

12h - Bloco Renafolia

Praça Urupês, Renascença. Região Nordeste

12h - Arrastão Bloco Show

Rua Iara, 182, Pompéia. Região Leste

12h - Bloco CSH

Rua Conde de Monte Cristo, 135, Ipiranga. Região Nordeste

12h30 - Bloco Atenção, Creuzebeck!

Praça Carlos Marques, Calafate. Região Oeste

13h - Bloco Quem Ama Não Mata

Ponto Savassi Bar - Rua Fernandes Tourinho, 105, Savassi. Região Centro-Sul

13h- Banda Mole

Av. Afonso Pena, entre a Rua da Bahia e Guajajaras. Centro. Região Centro-Sul

13h - Bloco Quem é Essa Aí, Papai?

Av. Brasil, 1145, Funcionários. Região Centro-Sul

13h - Bloco Garota Eu Vou Pro Califórnia

Rua dos Bandolins, 114, Conjunto Califórnia I. Região Noroeste

13h - Bloco A Justiça Não é Cega

Em frente à sede do Sitraemg - Rua Euclides da Cunha, 14, Prado. Região Oeste

13h Pré-carnaval da cervejaria Uaimií

Rua Grão Mogol, 1176, Sion. Região Centro-Sul. Couvert a R$10

13h - Bloco Cómo te Lhama

Rua Vespasiano, 51, Horto Florestal. Região Leste.

13h - Bloco Jojô e Palito

Praça Professor Godoy Betônico. Rua Conde de Linhares, Cidade Jardim. Região Centro-Sul

13h - Bloco Puf–Tictá

R. Fernandes Tourinho, 335. Savassi. Região Centro-Sul

13h30 - Bloco do Bolota’s

R. Mármore, 397, Santa Tereza. Região Leste

14h - Bloco Apaetucada

Sede da Apae - R. Cristal, 78 - Santa Tereza. Região Leste

14h- Bloco ZN

Rua Santo Elias, 147, Vila Aeroporto. Região Norte

14h - Bloco Tá Caindo Fulô

Rua Edson, 396, União. Região Nordeste

14h Bloco do Barba Roxa

Rua Conde de Linhares, 906, Coração de Jesus. Região Centro-Sul

14h - Bloco do Povo

Avenida General Olímpio Mourão Filho, 202, Itapoã. Pampulha

14h - Bloco Us Beethoven

Praça da Liberdade - em frente ao CCBB. Região Centro-Sul

14h- Bloco do Saraiva

Praça Rosinha Sigaud, Caiçaras. Região Noroeste

14h - Bloco Tô Doido?

R. Helium, 550, Nova Floresta. Região Nordeste

14h - Bloco Vexame

Praça da Seresta, Santa Amélia. Pampulha

14h30 - Carnaval do Boi Rosado

Rua Ângelo Rabelo, 54, Santa Tereza. Região Leste

15h - Ensaio Afoxé Ilê Odara

Centro Cultural Thirey Ilê Odara (CCTIO)- R. São Clemente, 1132, Santo André. Região Noroeste. Gratuito

15h Bloco Baré Bar

Alameda Lídio de Freitas Ramos, 433, Piratininga. Venda Nova

15h - Bloco do Padreco

Rua Riachuelo, 1220, Padre Eustáquio. Região Noroeste

15h - Bloco do Jorge

Rua Pinheiros, 738, Aparecida. Região Noroeste

15h30 - Bloco da Peruca

Rua Ernesto Austin, 300, Boa Vista. Região Leste

16h - Bloco Magalhães

Avenida Francisco Sales, 20, Floresta. Região Centro-Sul

16h - Bloco Com Sagrados

Av Petrolina esquina com Conselheiro Lafaiete, Sagrada Família. Região Leste

16h - Esquenta Carnaval na Amadoria - Lacra a Purpurina com Pacato Cidadão e DJ Vhinny

Amadoria Rua Mucuri, 325, Floresta. Região Centro-Sul. Ingressos a R$60 + R$6 de taxas

19h - Festa “A Fabulosa Noite De Ressaca De Um Carnaval Que Já Começou E Ainda Falta Uma Semana Pra Começar!”, com Tiozões do Pagode

Casa Fúnebre - Rua Taquaril, 30, Saudade. Região Leste - Entrada gratuita

19h Festa Krishna na Fulô - blocos Pena de Pavão de Krishna e Pisa na Fulô

Armazém do Campo - Avenida Augusto de Lima, 2136 Barro Preto. Região Centro-Sul

Domingo (4/2):



9h - As Charangueiras

Rua Paraíba, 1360, Savassi. Região Centro-Sul

9h - Carnafate

R. Zurick, 540, Nova Suíssa. Região Oeste

9h - Bloco das Deslumbradas

Av. Otacílio Negrão de Lima, 4288. Pampulha

9h - Bloco Buritis de Guimarães Rosa

Lagoa Seca do Belvedere - Rua Juvenal de Melo Senra, 675 - Belvedere. Região Centro-Sul

9h - Bloco das Mimosas Borboletas

Praça Marino Mendes Campos, Anchieta. Região Centro-Sul

9h30 - Bloco Besourinhos

Praça Comendador Negrão de Lima, Floresta. Região Centro-Sul

10h - Bloco Asa de Banana

Av. Brasil, 1123, Funcionários. Região Centro-Sul

10h - Carnaval de Origem - Charanga Pop

Mercado de Origem - Rua Adriano Chaves e Matos, 447, 5° PISO, Olhos d'Água. Região Oeste. Entrada gratuita

10h - Cortejo As Panderista

Praça Zamenhof, Av Assis Chateaubriand, Floresta. Região Centro-Sul

10h - Bloco Me Beija que Eu Sou Pagodeiro

Rua Tenente Brito, 1.090, Barro Preto. Região Centro-Sul



10h30 - Ensaio do bloco Fita Amarela

R. Deputado Bernardi no Sena Figueiredo, 1011, Cidade Nova. Região Nordeste.

10h30 - Bloco Cavalo Marinho de Beagá

Rua Mármore, 178, Santa Tereza. Região Leste

11h - Bloco Pão Molhado

Rua Valença, 145, Carlos Prates. Região Noroeste

11h - Morabloco

Av. Fleming, 680, Ouro Preto. Pampulha

11h- Bloco do Minas

Minas II - Sede Social - Av. dos Bandeirantes, 2323 - Mangabeiras. Região Centro-Sul

12h - Bloco Almas Empenadas

Praça da Paz, 17, Planalto. Região Norte



13h- Carnakvsh

Rua Fernandes Tourinho 253, Savassi. Região Centro-Sul

13h - Bloco Granadas de Alegria

Avenida Silva Lobo com Rua Canaã, Grajaú. Região Oeste.

13h - Bloco Qui Samba é Esse?

Avenida Clara Nunes, 92, Renascença. Região Nordeste

13h - Bloco Enche Meu Copo

Rua Cravinas com Raposos, Esplanada. Região Leste

13h - Bloco Velha Guarda do Samba de BH

Avenida Santos Dumont, 174, Centro. Região Centro-Sul

14h - Bloco dos Hermanos

Rua Sapucaí, 499, Floresta. Região Centro-Sul

14h - Bloco Axé de Lá 90

Praça Iron Marra, Avenida Guarapari, Santa Amélia. Pampulha

14h - Bloco Sagrada Folia

R. Pitangui, 3230, Horto. Região Leste

14h - Bloco Turma da Língua Solta

Rua Itaguaí, 431, Caiçaras. Região Noroeste

14h - Bloco Trem Du Bão

R. Dom José Gaspar, 500, Coração Eucarístico. Região Noroeste



15h - Bloquinho da Ana Castela

Mirante Beagá - Olhos D‘àgua. Região Oeste. Ingresso meia entrada a R$ 170 (+ R$ 20,40 taxa). Ingresso entrada social a R$ 180 (+ R$ 21,60 taxa). Ingresso entrada inteira R$ 340 (+ R$ 40,80 taxa)

15h - Bloco Circuladô

Av. Álvares Cabral, 381, Lourdes. Região Centro-Sul

15h - Bloco Swing Safado

Rua Gentios, 1053, Conjunto Santa Maria. Região Centro-Sul



19h - Forró da Autêntica - Grito de Carnaval com Trio Gandaiêra

Autêntica - Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia. Região Centro-Sul. Ingresso a partir de R$23 + R$2,30 de taxas online

16h - Ensaio do Bloco Fúnebre

Casa Fúnebre - Rua Taquaril, 30, Saudade. Região Leste - Entrada gratuita

20h - After do Carnaksh

Eleven Café Espírito Santo, 250, Centro. Região Centro-Sul. Ingresso a R$100 + R$10 de taxa online