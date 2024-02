Ela está quase cinquentona, mas com um "corpinho de 20" e um pique que desconhece idade. Nos seus 49 anos de samba e rebolado, a tradicional Banda Mole, ícone do carnaval de Belo Horizonte, já começou a requebrar, na tarde deste sábado (3/2), na Avenida Afonso Pena, no Centro da capital mineira. Até 22h, entre as ruas da Bahia e dos Guajajaras (entrada gratuita), a farra é de todas as gerações, com a fantasia mais ousada que cada um puder usar. Irreverência é o que manda na Banda Mole, desta vez prometendo reunir, conforme os organizadores, cerca de 100 mil pessoas até a noite.

Sempre em cena no sábado anterior ao carnaval, a Banda Mole é um trailer do reino de Momo em BH que, conforme previsão da Belotur/PBH, deverá receber cerca de 5,5 milhões de pessoas. Quem sobreviver a tanta animação, verá que um bom folião não foge à luta de vários dias de alegria. Evoé, Momo!

Para orientar os súditos do carnaval, a apresentação da Banda Mole, que tem uma pegada ambiental, traz dois potentes trios elétricos para a Afonso Pena, além de um palco montado na entrada do Parque Municipal Américo Renné Giannetti. Entre as atrações deste fevereiro, estão: Funk You, Baianas Ozadas, Zé da Guiomar, DJ Pablo Catão, BloquinhoBandaMole, Júlia Rocha, Esquenta Charanga do Bororó, Axtral, DJ Vini Brown, Rubens Aredes, Samba do B (Pagodão Baiano), DJ Black Josie, Roger Dee + Rogger Moore, Tropklazz + Vhoor e Baile do Kin. (Veja a programação).

A TODO VAPOR

Uma nuvem passageira refrescou, o Sol voltou a brilhar, e nada tirava o fôlego do Bonde da Melancia, turma do Bairro Maria Helena, na Região de Venda Nova, que há 27 anos participa da Banda Mole. Com o corpo pintado de verde e um capacete feito com a fruta, o grupo formado por 20 homens "pinta e borda" na avenida. "Carnaval é diversão. Trabalhei até 6h da manhã ", contou Jaime Nunes, embalsamador na Santa Casa de BH.

Numa fantasia em homenagem aos dois filhos, o artista plástico e professor aposentado Francisco de Assis Alves, morador do Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, curtiu a festa e não se incomodou com o calor. "Fiz a fantasia toda em isopor. Um dos meus filhos era meio dentuço, aí resolvi copiar. "

Residentes em Betim, na Grande BH, Márcia Russi, nascida no Rio de Janeiro (RJ), e o filho, Vitor Hugo Silva, de 23 anos, mecânico, não perderam um minuto sequer da diversão. "Adoramos o carnaval de BH. A gente se joga ", disse Márcia. "Já fui a outras cidades, mas nada se compara à nossa capital ", acrescentou Vitor Hugo.



PEGADA AMBIENTAL

Neste carnaval, a festa ganha um toque de conscientização ambiental ao homenagear dois defensores da natureza: os jornalistas Fernando Gabeira e André Trigueiro. O rosto dos dois será representado nos icônicos bonecões. De acordo com o presidente da Banda Mole, Luiz Mário Jacaré Ladeira, a escolha dos homenageados visa aumentar a conscientização sobre a importância da sustentabilidade e da proteção dos recursos naturais. “Sempre aproveitamos a visibilidade da banda para dar um recado útil para a sociedade. Diante da situação atual achamos que, no momento, este era o recado, e escolhemos dar nossa contribuição”, destaca.

Sobre o quesito animação, o produtor Totove Ladeira, filho de Luiz Mário Ladeira Jacaré, conta que a curadoria levou em consideração a pluralidade e a diversidade, com representantes de vertentes musicais variadas. “Eles contemplam o tradicional e as inovações que artistas periféricos podem trazer, além de nomes nacionais, como Alexandre Nero, que é convidado pelo Baianas Ozadas, Chrigor, que faz parte da história do pagode, e outros que ajudaram a agitar esta edição histórica”, diz.

A produtora de eventos Polly Paixão, da Lá e Cá Produções, que é a empresa responsável pela organização da Banda Mole 2024, diz que o evento contará com equipe de segurança especializada. “Como todos os anos, vamos ter o importante apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de BH em pontos estratégicos na avenida, além de brigadistas, posto médico e UTI’s móveis de prontidão para casos de emergência. Tudo isso para que o folião possa se divertir com tranquilidade”, comenta.

MUITA FESTA NESTA HORA

A história da Banda Mole começou em 1975, quando o bloco carnavalesco “Leões da Lagoinha” chegou ao fim. Os foliões do bloco extinto se juntaram com os filhos e netos das tradicionais famílias do Bairro Lagoinha e fundaram a Banda Mole. Com homens travestidos de mulher e vice-versa, o bloco abrigou por muitos anos o que posteriormente viria a ser um evento independente do movimento LGBTQ+. O ponto forte da Banda Mole sempre foi um estado permanente de liberdade e de valorização da diversidade com muita animação, críticas políticas feitas com muita irreverência, música de primeira qualidade, tudo regado a muita cerveja gelada.

PROGRAMAÇÃO DESTE SÁBADO (3/2)

Horário: 13h às 22h

Local: Avenida Afonso Pena, entre as Ruas Bahia e dos Guajajaras, no Centro

Entrada: gratuita para todos os públicos

1) Palco (Samba e Pagode)

13h – DJ Pablo Catão

14h20 – Zé da Guiomar

15h10 – DJ Pablo Catão

15h30 – BloquinhoBandaMoleconvida Júlia Rocha

16h20 – DJ Pablo Catão

16h30 – Esquenta Charanga do Bororó

17h10 – DJ Pablo Catão

17h45 – Axtral

19h45 – DJ Pablo Catão

20h – Chrigor

22h – Fim do evento

2) Trio Axé

13h – DJ Vini Brown

15h – Rubens Aredes (ex-Então,Brilha!)

16h45 – DJ Vini Brown

17h30 – Baianas Ozadas convida Alexandre Nero

19h30 – DJ Vini Brown

20h – Samba do B (Pagodão Baiano)

3) Trio Hip hop Funk:

13h – DJ Black Josie

15h – Roger Dee + Rogger Moore convidam Tropkilazz + Vhoor

16h45 – DJ Black Josie

17h30 – Funk You

19h30 – DJ Black Josie

20h – Baile do Kin

Mapa dos blocos de BH



