Um homem de 48 anos, acusado por populares de cometer furtos e roubos no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, foi agredido na manhã deste sábado (3/2), mas conseguiu escapar e se esconder dentro de um açougue na Rua Floriano Peixoto.



Conforme registro da Polícia Militar, um grupo de aproximadamente 150 pessoas rapidamente se formou em frente ao estabelecimento. Imagens captadas por quem estava no local mostram parte da ação policial, quando um dos populares diz: “A gente vai te mostrar como é que rouba”. Na sequência, outro diz à PM: “Joga ele no miolo”. Veja:

Testemunhas ouvidas pela polícia alegaram que o homem tinha o hábito de praticar os referidos crimes naquela região. Por isso, acabou reconhecido — momento em que foi alvo de socos, chutes e pauladas. Ao escapar, ele entrou no banheiro do açougue e lá permaneceu até a chegada da polícia.

Para conseguir retirar o homem do estabelecimento comercial em segurança, a PM precisou usar spray de pimenta e, assim, dispersar os populares que ainda queriam agredi-lo.



Com lesões na face e no couro cabeludo, ele foi levado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) e depois liberado. Ainda de acordo com a PM, nenhuma vítima de furto ou roubo havia se manifestado até o fechamento da ocorrência.