Um grave acidente envolvendo dois carros deixou três pessoas mortas na rodovia MGC-383, próximo a Entre Rios, na região Central de Minas, na tarde desse sábado (3). A idade das vítimas não foi informada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu uma Paraty e uma Ford Ranger. Ao chegarem no local, os militares já encontraram as três vítimas sem vida dentro da Paraty. A dinâmica do acidente não foi informada.

Outras duas vítimas tiveram ferimentos mais leves e foram levadas para um hospital da região.

Leia também: BH: polícia prende torcedor que atacou ônibus do Palmeiras e quebrou vidraça

Os três corpos foram retirados do carro pelos bombeiros. Os óbitos foram confirmados pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A perícia da Polícia Civil foi acionada e os corpos encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.