Dez homens membros da torcida organizada Máfia Azul, do Cruzeiro, com idades entre 19 e 34 anos, foram presos na madrugada deste domingo (4), suspeitos de tentar emboscar um ônibus da organizada Galoucura, do Atlético, na rodovia MG-424, em Matozinhos, na Grande BH.

Segundo a Polícia Militar, pessoas que passavam pelo local viram a movimentação e acionaram o 190. Eles estavam armados com pedaços de madeiras, soco-inglês, facões e explosivos. Os policiais abordaram dois veículos com os suspeitos. Dentro dos carros também foram encontradas correntes e pedras.

Os suspeitos estavam no caminho que o ônibus da torcida atleticana faria voltando do estádio após o jogo. Eles aguardavam para realizar uma emboscada, depredar o veículo e agredir os torcedores.

Durante a abordagem, o grupo optou por ficar em silêncio e não responderam as perguntas feitas pelos militares. Eles foram presos em flagrante com base no artigo 201 da Lei Geral do Esporte.

Na delegacia, os torcedores assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberados.