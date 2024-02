O bloco de carnaval Chama o Síndico fará seu tradicional desfile a partir do fim da tarde desta quarta-feira (7/1) no Centro de Belo Horizonte. Com isso, trechos de ruas e avenidas vão ficar temporariamente fechados para a passagem dos foliões.



O bloco fará o primeiro ato, sem o trio elétrico, saindo da Praça da Liberdade, sentido Avenida Afonso Pena, passando pela João Pinheiro e Álvares Cabral, chegando à Afonso Pena, na altura da entrada do Parque Municipal.



O segundo ato do cortejo, já na Afonso Pena, deve começar às 18h, com deslocamento previsto para as 19h. O trajeto segue pela Avenida Afonso Pensa até as imediações da Praça Sete. O encerramento do bloco deve ocorrer por volta das 22h30, com dispersão prevista para as 23h, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Confira os fechamentos previstos:



• Avenida João Pinheiro com Rua Gonçalves Dias

• Rua Bernardo Guimarães com Avenida João Pinheiro

• Rua dos Aimorés com Avenida João Pinheiro

• Avenida João Pinheiro com Rua dos Timbiras

• Avenida João Pinheiro com Avenida Álvares Cabral

• Avenida Carandaí com Alameda Ezequiel Dias

• Avenida Afonso Pena com Rua Pernambuco

• Avenida Afonso Pena com Rua dos Tupinambás

• Rua São Paulo com Avenida Afonso Pena

• Avenida Amazonas com Rua dos Tamoios