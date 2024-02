Foi lançada nesta terça-feira (6/2) a música tema do “Então, Brilha!” para este ano. A canção se chama “Você tem sede de quê?”, mesmo nome do conceito do cortejo, e será destaque no repertório do desfile que ocorre no próximo sábado (10/2).

Em 2024, o “Então, Brilha!” irá desfilar pelo percurso tradicional: saindo da Avenida do Contorno com Rua Curitiba, assim que surgirem os primeiros raios de sol, e terminando próximo à Praça da Estação.

A música foi composta por por Leandro César, Pedro Surubim e Glauco Dias, e é interpretada pela banda do bloco. Trata-se de um axé com influências mineiras, e já está disponível nas plataformas de streaming, como no Spotify.

A letra foi inspirada no novo tema do Então, Brilha!. Neste ano, o bloco ressalta a capacidade de movimento e transformação das águas que percorrem a natureza, bem como das que compõem os corpos humanos.

Também há uma preocupação com a questão ambiental, e o bloco anunciou o lançamento de um manifesto político sobre a importância de cuidar da água.

“A gente precisa cuidar da nossa água porque temos sede de nadar e pescar no Arruda, de tomar banho na Lagoa da Pampulha ou na Cachoeira do Ribeirão do Onça ou na Lagoa Seca, lá em cima, na Serra, no Acaba Mundo… Temos sede de alegria. Que possamos usufruir das nossas águas”, conta o diretor de projetos do bloco, Leandro César.

O tema “Você tem sede de quê?” reivindica a liberdade para expor os anseios pessoais e se expressar como preferir, mas sem ferir a existência de ninguém. Na música, isso aparece nos versos: “Eu vou navegar/ Eu vou me atirar/ Eu vou mergulhar/ Eu vou me entregar/ Eu vou desaguar no mar/ Eu vou encantar”.

Um dos ideais do bloco é a pulsão de vida e liberdade, que também está presente na canção. “Então por isso que essa pergunta, ‘Você tem sede de quê?’, pode ter uma resposta muito óbvia: a gente tem sede de água, dos líquidos. Mas a gente também tem sede de liberdade. Tem sede viver, de movimento, de mergulho", explica Leandro.

