Equipes do Corpo de Bombeiros faz vistoria das exigências de segurança antes da liberação do desfile dos blocos

Para que o Carnaval seja marcado apenas por momentos de alegria e diversão, um trabalho preventivo de segurança começa muito antes da festa. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) é o responsável pela segurança dos desfiles dos blocos e, com base na legislação contra incêndio e pânico, fiscaliza e orienta organizadores para evitar e reduzir riscos aos foliões.

Os trabalhos começaram ainda em junho de 2023 e, desde então, a equipe dos bombeiros já fez 44 reuniões com organizadores, aprovando mais de 450 blocos na segurança contra acidentes. Além disso, neste ano, o Corpo de Bombeiros vai contar novamente com o Batalhão Carnaval para atender a demanda relacionada principalmente aos blocos carnavalescos de BH e Grande BH.





Prevenção

No início dos trabalhos preventivos voltados para a folia, os bombeiros formam comissões e estabelecem critérios de segurança para o cadastramento dos blocos e trios elétricos, atendendo a parâmetros como:

- prevenção a incêndios nos trios elétricos;

- prevenção a quedas nos trios elétricos com utilização de barreiras, sinalização visível com indicação da ocupação máxima e a capacidade de escoamento oferecida pela saída disponível;

- requisitos de segurança para as equipes de isolamento;

- sonorização do trio elétrico estacionado;

- proibições nos trajetos, como interior de túneis ou locais com deficiência de ventilação, áreas sujeitas a inundações, áreas hospitalares, áreas militares, impedindo a movimentação de veículos de urgência e emergência e sobre pontes e/ou viadutos;

- medidas de proteção em locais com risco de queda;

- proibição de serpentinas metalizadas e bandeiras/mastros.



“Para que tudo corra bem nos dias da folia, o trabalho de fiscalização dos blocos e dos trios elétricos é muito importante. Conferimos a altura dos trios, utilização de barreiras, público máximo, trajetos permitidos e uma série de outras normas essenciais para reduzir o risco de acidentes”, explica o tenente Herman Ziyang Martins Ameno, da assessoria de comunicação do CBMMG.

O planejamento exige uma equipe exclusiva para atender às demandas do evento, como a equipe de fiscalização do Centro de Atividades Técnicas do CBMMG, que trabalha para avaliar os projetos e vistoriar blocos antes e durante os desfiles, garantindo o cumprimento da legislação vigente.

Além de todas essas orientações, os bombeiros ressaltam que os blocos precisam estar atentos a uma série de variações de eventos com previsão de público sobre estruturas provisórias como arquibancadas, camarotes, palcos e similares, barracas de comercialização, tendas, espetáculo pirotécnico ou utilização de brinquedos mecânicos.

O CBMMG divulgou uma cartilha aos organizadores de blocos, com todas as orientações de segurança.

Um dos organizadores do Bloco Asa de Banana, João Cruz, conta que quando o bloco chega na avenida para o desfile sempre tem uma equipe do Corpo de Bombeiros para verificar as exigências de segurança descritas acima. “Fazem uma vistoria no momento, vê se está tudo certo e libera.”

Ele diz que as exigências continuam as mesmas em relação ao ano passado e ressalta que os bombeiros dedicam muita atenção para os trios. O organizador lembra que quando houve confusão para liberação dos trios, no Carnaval de 2020, o problema não estava relacionado às exigências feitas pelo Corpo de Bombeiros.

“Nosso trio, inclusive, foi apreendido logo após o cortejo, em 2020, mas foi por outra questão de documentos porque mudaram as regras na última hora. Os bombeiros estiveram presentes, mas quanto às questões de segurança, eles liberaram tudo.”

O Asa de Banana desfila no domingo de pré-Carnaval. Neste ano, o desfile do bloco aconteceu na Avenida Brasil, Região Centro-Sul de BH.

O organizador acredita que as exigências em relação à segurança são necessárias. “Acredito que é um padrão, com os bombeiros nunca tivemos problemas. Nunca vi uma cobrança deles que fugisse do que eles já tinham dito que exigiriam”, comenta.

Bombeiros nas ruas

O Corpo de Bombeiros informa que todo seu efetivo estará mobilizado no Carnaval, inclusive os militares da administração, que reforçam o efetivo nas ruas.

São cerca de 6 mil bombeiros militares em todo o estado, empenhados em ações com equipes em locais estratégicos, coordenação de brigadistas presentes em blocos com mais de 50 mil foliões, prevenção contra incêndios e acidentes, ações de prevenção aquática em balneários, entre outras.

Na Grande BH, a estimativa é de 2,5 mil bombeiros militares e mais de cem viaturas para atendimento à população. No interior do estado, serão cerca de 3,5 mil bombeiros militares e mais de 500 viaturas.

Além disso, neste ano, os trabalhos de monitoramento por vídeo do público dos maiores blocos devem continuar. Essa ação será feita por equipes do Batalhão Carnaval 2024 e do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), com apoio de pilotos de RPA (drones) do BOA para auxiliar ações de planejamento e resposta a ocorrências durante a festa.

Prevenção aos afogamentos

No Carnaval, as atenções do Corpo de Bombeiros também estarão voltadas para as áreas de rios, represas e cachoeiras, fora dos grandes centros urbanos, e que também recebem um grande número de turistas no período.

O trabalho consiste em desenvolver atividades de prevenção aquática com equipes de bombeiros militares posicionadas em regiões estratégicas, como balneários, visando a redução do tempo de resposta e a conscientização da população sobre situações de risco em áreas aquáticas, evitando que ocorrências graves aconteçam.