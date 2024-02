Mais um Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) será aberto nesta quarta-feira (7/2). O terceiro equipamento da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai funcionar na Praça Modestino de Sales Barbosa, 100, no Bairro Flávio Marques Lisboa, na Região Sudoeste da capital.

O atendimento será exclusivo para pessoas com sintomas de dengue, zika e chikungunya e funcionará todos os dias, das 7h às 22h, com auxílio de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares administrativos e de limpeza.

Composto por recepção, duas salas de triagem, cinco consultórios e uma sala de observação, o espaço também vai oferecer cuidado de forma espontânea às pessoas que apresentam sintomas como febre, dores no corpo ou atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele.



De acordo com o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges Matias, o terceiro CAA é mais uma ação do Plano de Enfrentamento às Arboviroses para ampliar os locais de atendimento da população, "garantindo uma assistência cada vez mais ágil e oportuna aos usuários".

Além da unidade no Barreiro, os CAAs Centro-Sul (Rua Domingos Vieira, 488, Santa Efigênia) e Venda Nova (Rua Padre Pedro Pinto, 173, Venda Nova) estão funcionando, todos os dias, das 7h às 22h.

Os 152 centros de saúde de Belo Horizonte também estão realizando atendimento aos pacientes com sintomas de dengue, zika e chikungunya. A prefeitura reforça que esses devem ser os primeiros locais em que a população deve buscar assistência médica.



O endereço de todos as unidades destinadas ao atendimento de pessoas com suspeita de dengue e outras arboviroses, com funcionamento inclusive aos finais de semana e 24 horas por dia, podem ser verificados no Portal da PBH.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata