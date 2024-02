Uma pessoa ficou ilhada dentro de uma garagem em um prédio situado na Rua Luiz Chagas de Carvalho, no Bairro Dona Clara, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (6/2), em decorrência das chuvas que atingem a cidade.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e ajudou o morador a deixar o local em segurança. Quando os militares chegaram, o nível da água já estava mais baixo, e não havia riscos.

Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram que, além do volume repentino de água na garagem, parte de um muro desabou em outro prédio nesta mesma rua. Ninguém ficou ferido.



A Defesa Civil da capital aponta que, nesta quarta-feira (7/1), o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas e trovoadas. Os termômetros devem oscilar entre 17°C e 30°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 50% no período da tarde.



Emissão de alertas



Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp.



A população também pode acompanhar os alertas, e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.