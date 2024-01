Ensaio do Carnaval de BH lotou a Avenida dos Andradas, apesar da chuva

O Ensaio Geral dos Blocos iniciou as festas carnavalescas em Belo Horizonte com bons resultados para a segurança. No evento, que teve o primeiro dia neste sábado (13/1), na avenida dos Andradas, Região Leste de BH, foram registrados pela Polícia Militar (PM), aproximadamente, 25 furtos. O número foi considerado inferior ao esperado pela polícia, tendo em vista a grande escala da festa.

O Tenente-coronel Flávio Santiago, considerou que este é um resultado promissor para a preparação para o carnaval. “Podemos considerar que foi um evento seguro e que dá um sinal importante para o carnaval. É uma premissa importante para os nossos trabalhos que virão, sobretudo agora, no que deve ser um dos maiores carnavais, talvez, o maior do Brasil”, relata.

Segundo dia do Ensaio Geral

Neste domingo (14/1) ocorre o último dia do Ensaio Geral de Blocos. O evento traz como novidade a instalação de um novo sistema de sonorização ao longo da avenida dos Andradas, para um maior alcance do som. Os equipamentos foram fornecidos pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo de Minas.

* Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen