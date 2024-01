O presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), Gilberto Castro, justificou o cancelamento de blocos do Carnaval de BH com o aumento dos custos para fazer um cortejo. Em entrevista ao “EM Minas”, programa da TV Alterosa, Estado de Minas e Portal UAI, nesse sábado (13/1), Castro pontuou as mudanças que a festa passou nos últimos anos.

“A prefeitura dá toda a condição para o bloco sair, ela para o trânsito, banheiro, grades, policiamento, limpeza. Mas o custo do bloco com banda, artistas, trio elétrico, figurino, não é barato. O custo foi ficando muito alto e o mercado foi aumentando, o trio elétrico, por exemplo, ficando cada vez mais caro, e hoje se tem uma necessidade de um investimento maior, disse.

Apesar do cancelamento de blocos tradicionais, a Belotur recebeu 160 inscrições de novos grupos, que precisam passar pelo processo de cadastramento para receber o apoio logístico da prefeitura. “É raro sair um bloco não cadastrado, porque acaba não tendo uma estrutura, que ficou muito grande”, pontuou Gilberto Castro.

O gestor também analisou que o crescimento do carnaval fez com que blocos crescessem, mesmo que esse não fosse o intuito inicial do grupo. Ele lembra que ainda existem blocos pequenos, que nunca saíram em cima de um trio elétrico, e prefere se manter com os músicos tocando na rua.

Para o presidente da Belotur, a diversidade de grupos é muito grande, o que é um desafio para a logística. “Tem uma diferença entre o bloco que tem um trabalho de um ano inteiro e aquele bloco que chega dizendo: 'vamos embora galera, vamos sair'”, completou.

