A Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte, estará fechada para reformas durante o Carnaval de 2024. O projeto de revitalização de um dos principais pontos da capital mineira, deve interferir no fluxo de foliões, mas, segundo o presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), Gilberto Castro, as intervenções não irão atrapalhar o cronograma dos blocos que passam pelo local.



Em entrevista ao “EM Minas”, programa da TV Alterosa, Estado de Minas e Portal UAI, desse sábado (13/1), Castro ressaltou que o local precisava de uma intervenção. “Esse é um projeto que já estava no cronograma. O prefeito Fuad (Noman) vem com esse importante projeto de revitalizar o centro. A Belotur usa muito a praça da estação pra fazer eventos, como o 'Arraiá de Belo Horizonte', mas ela precisava realmente de uma reforma. A gente enxerga com bons olhos esse projeto do prefeito”, disse.

O presidente da Belotur, no entanto, destacou uma “perda simbólica” do espaço que tradicionalmente é ponto de dispersão de diversos blocos. “Todos os blocos que por ali passavam, dispersavam, ou que iniciavam, vão permanecer. Talvez o maior deles que é o 'Então Brilha' vai continuar se dispersando ali, porém sem o uso da praça”, emendou.

A reforma da praça começou em meados de outubro de 2023, recebendo um investimento de R$ 8,1 milhões. No espaço será feita a manutenção das fontes, troca de pisos, canaletas e grelhas danificadas, recuperação e instalação de bancos e lixeiras, além de um trabalho de paisagismo. A expectativa da prefeitura de BH é que o projeto seja concluído no segundo semestre de 2024.

