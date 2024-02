Uma manifestação de moradores complica o trânsito na BR-040, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (7/2).

O protesto começou por volta das 5h40, com a pista fechada no sentido Belo Horizonte. De acordo com a última atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 6h21, o trânsito flui com lentidão pela faixa da esquerda.

A interdição é na altura do km 507. Há registro de engarrafamento de 3 km.

Ainda não se sabe o motivo da manifestação.