Quatro homens foram presos suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha de furtos de carros de luxo na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (7/2).

De acordo com a Polícia Militar, o grupo se dividia em roubar os veículos, divulgação do carro e entrega para a venda.

Os homens foram detidos com um codificador de chaves, avaliado em cerca de R$ 10 mil. Em conversa com um dos suspeitos, ele informou à polícia que gasta entre 5 e 10 segundos para entrar dentro do carro com o aparelho.

codificador de quadrilha especializada em furto de carros de luxo PMMG/Divulgação

Uma Hilux e uma Fiat Strada clonadas, prontas para a comercialização e que já estavam sendo divulgadas para a venda. foram apreendidas em Vespasiano.