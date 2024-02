Chama o Síndico desfila nesta quarta-feira (7/2) no Centro de BH; bloco homenageia 50 anos de álbum renomado de Jorge Ben Jor

Com mais de dez anos de história, o tradicional bloco Chama o Síndico leva novidades aos foliões no desfile desta quarta-feira (7/2), às 18h, no Centro de BH. O bloco, que homenageia os cantores Tim Maia e Jorge Ben Jor, ícones da MPB, fará um show de luzes, lasers e projeções nos prédios da Avenida Afonso Pena.

O espetáculo de luzes é uma produção da Festa da Luz, MIR Estúdio e CEMIG. O bloco prevê cerca de 150 mil foliões acompanhando o cortejo desta quarta-feira (7/2). O Chama o Síndico sai da Praça da Liberdade, sentido Avenida Afonso Pena, passando pela João Pinheiro e Álvares Cabral, chegando à Afonso Pena, na altura da entrada do Parque Municipal, onde faz seu primeiro ato, sem o trio elétrico.







“Queremos criar um momento especial no bloco, onde o folião consiga se sentir dentro da música, criando uma experiência multissensorial” comenta Juliana Flores, diretora artística da Festa da Luz.





Em seu 11° cortejo, o Chama o Síndico celebra, ainda, os 50 anos do álbum “A Tábua de Esmeralda”, de Jorge Ben Jor. O disco ocupa o sexto lugar na lista dos 100 maiores da música brasileira pela Rolling Stone Brasil.



Em clima de homenagens, o bloco recebe as artistas Augusta Barna, Juliana Shiutz e Mac Júlia, que estão na nova cena musical preta da capital mineira. O rapper mineiro Djonga, que se faz presente entre o público do bloco todos os anos, também vai comparecer no cortejo.

“A grande vantagem de trabalhar com a temática de dois artistas extremamente populares é que a gente abre muito o leque de público, então acaba sendo um público mais diverso. Por estarmos no Centro a gente acaba recebendo outros públicos que não chegam necessariamente pelo artista, mas pela localização. Mas é um público que curte MPB e folia”, conta a diretora de produção do bloco, Gigi Favacho.



O segundo ato do cortejo, já na Afonso Pena, deve começar às 18h, com deslocamento previsto para às 19h. O trajeto segue pela Avenida Afonso Pensa até as imediações da Praça Sete, onde terá encerramento por volta das 22h30, com dispersão prevista para às 23h, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Confira os pontos de interdição: