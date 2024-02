O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (7/2), a Operação “Trem da Alegria”, contra corrupção e lavagem de dinheiro na cidade de Guapé, no Sul de Minas. Estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão nas cidades de Guapé (MG) e Rio de Janeiro (RJ), seis mandados de prisão preventiva e seis mandados de afastamento dos cargos públicos, em ação conjunta com as polícias Militar, Civil e Penal.

Os mandados de prisão são contra o prefeito Nelson Alves Lara (PCdoB), o procurador-geral do município, Deyvison Silva de Andrade, o diretor-geral do Saae, o gestor de obras municipal e dois empresários. As prisões foram decretadas para a garantia da ordem pública e por conveniência da investigação e da instrução processual penal. Os denunciados planejavam ocultar documentos, combinavam versões e cogitavam atentar contra a vida e a saúde de pessoas envolvidas nas apurações.

Ao todo, o MP recebeu denúncia contra seis pessoas pela prática de oito crimes. Segundo as investigações, os denunciados são parte integrante de um grande esquema de corrupção que se instalou no município de Guapé, consistente na obtenção de vantagens indevidas, em razão do cargo de prefeito municipal, na forma de bens imóveis, de empresários do setor imobiliário.

Após os atos de corrupção, os integrantes da organização ocultaram a origem e a propriedade de tais bens por meio de operações de lavagem de dinheiro. Ao mesmo tempo, também utilizam, de forma indevida, bens públicos. Eles são investigados, ainda, por fraudes e desvios na execução de contratos administrativos e em licitações.