Os foliões terão uma plataforma para consultar todos os desvios das linhas do Sistema de Transporte Público Metropolitano. Lançado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), a ideia é facilitar os deslocamentos por ônibus tanto de quem vai participar dos blocos na capital quanto para os demais usuários.

Também serão reforçadas as campanhas de conscientização e combate à importunação sexual no transporte coletivo, além da divulgação dos riscos do transporte irregular. Segundo o Seinfra, a estimativa é que cerca de 1 milhão de passageiros utilizem os ônibus do Sistema de Transporte Metropolitano entre o sábado de Carnaval (10/2) e a Quarta-feira de Cinzas (14/2).

Mudanças nas linhas

Devido ao grande fluxo de pessoas, diversas ruas do hipercentro de Belo Horizonte serão interditadas e, por esse motivo, algumas linhas deverão cumprir rotas alternativas que serão definidas para todo período do evento.

Pela primeira vez, os usuários das linhas do transporte metropolitano poderão consultar pela internet, e em um único local, os desvios e itinerários. Também é possível ver quais ônibus levam aos desfiles dos blocos. Das 640 linhas que operam no Sistema de Transporte Metropolitano, 139 terão alterações nos itinerários. As mudanças também podem ser consultadas em arquivo digital.

“Essa ferramenta visa agilizar e otimizar a forma com que o usuário vai receber essas informações. Normalmente, elas eram divulgadas em listas com itinerários, desvios e alterações. Agora, tudo está acessível tanto pelo celular quanto pelo computador”, explica a superintendente de Investimento da Seinfra, Talita Soares de Brito.

Blocos

A página também contará com a localização dos blocos de Carnaval de Belo Horizonte. A funcionalidade ajuda os foliões que vêm das 33 cidades da Região Metropolitana a encontrarem as linhas de ônibus que circulam próximas aos locais dos desfiles na capital.