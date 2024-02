Dezoito pessoas ficaram feridas após um ônibus de turismo tombar na BR-381 nesta quarta-feira (07/02) em Oliveira, na região Oeste de Minas Gerais. O acidente ocorreu na altura do km 621, no sentido Belo Horizonte.

LEIA: Ladrões invadem e roubam quartel da PM



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 14 horas quando um ônibus capotou na rodovia. As informações da corporação são de que um grupo de 18 pessoas precisou de atendimento. Entre elas, encontra-se uma criança do sexo feminino com amputação traumática na perna esquerda, que está sendo encaminhada para o Hospital João XXIII, na capital mineira. Os outros 17 feridos foram encaminhados para unidades de saúde nas cidades vizinhas.



O ônibus seguia de São Paulo para a Bahia e, nele, havia mais de 40 pessoas. O grupo viajou para realizar compras e estava retornando. O número total dos ocupantes ainda será levantado, pois, de acordo com os bombeiros, alguns saíram do local caminhando.

Três viaturas da Brigada Militar (BM), três ambulâncias do Samu e outras três da concessionária Arteris Fernão Dias, responsável pela via, foram mobilizadas para o resgate e assistência das vítimas. Além disso, a aeronave Arcanjo foi chamada para o local. Segundo os bombeiros, quatro vítimas já foram conduzidas pelo resgate BM.

Em relação ao trânsito, os motoristas encontram a pista sentido BH bloqueada. Já há um congestionamento de quatro quilômetros. Em direção a São Paulo, a faixa da esquerda está interditada e o engarrafamento chega a dois quilômetros.

*Em atualização



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice