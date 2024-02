A Polícia Militar (PMMG) ainda não tem pistas dos ladrões que invadiram e roubaram, na madrugada desta quarta-feira (7/2), o quartel da corporação localizado em Muzambinho, na divisa de Minas Gerais com São Paulo. Foram roubadas sete pistolas, quatro fuzis, duas espingardas calibre .12 e dois rádios comunicadores.

O roubo foi descoberto no final da madrugada e, desde então, a PM faz rondas ostensivas e buscas pelos criminosos. Todas as forças de segurança da região foram mobilizadas.

Dessa maneira, os contingentes de São Sebastião do Paraíso, Muzambinho e São Bartolomeu foram mobilizados. Existe a suspeita de que o roubo tenha sido cometido por criminosos paulistas.

Este foi o segundo roubo a um quartel da PM desde o início do ano. O primeiro ocorreu em 4 de janeiro, em Belo Horizonte, no quartel da 127ª Companhia, na Serra. Um homem invadiu o local, entrou em luta corporal com um policial e acabou sendo baleado.

Em nota, a Polícia Militar informou que “sobre a ocorrência nas dependências do quartel, na cidade de Muzambinho, na madrugada do dia 7 de fevereiro de 2024, a Instituição esclarece que os esforços operacionais estão mobilizados, pelo tempo que for necessário, para oferecer uma pronta resposta ao ocorrido, no sentido de recuperar os materiais subtraídos e identificar e prender o(s) envolvido(s). Conforme informações preliminares, foram subtraídos do local armamentos, munições e rádios portáteis de comunicação.”