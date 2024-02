presidente do Sindicato, os servidores da Polícia Civil tem o quinto pior salário do país

Os servidores da segurança pública de Minas Gerais vão realizar uma manifestação nesta quinta-feira, às 13h, na Cidade Administrativa, para reivindicar a recomposição salarial.

De acordo com Wemerson Oliveira, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (SINDPOL/MG) e da Federação Interestadual dos Trabalhadores Policiais Civis da região do Sudeste (FEIPOL-SUDESTE), os policiais civis têm o quinto pior salário do país.

Leia também: Servidores prometem parar em protesto contra o RRF



“Um absurdo o Estado do tamanho de Minas Gerais, com a importância no cenário nacional, ficar sete anos sem recomposição de perdas inflacionárias, acumulando 46%, tirando o poder de compra dos policiais da Segurança Pública de Minas Gerais”, afirma.

Ele ressalta que Belo Horizonte terá o segundo maior carnaval do país e o governador Romeu Zema não chamou as entidades de classes para negociar a recomposição salarial dos policiais do Estado de Minas Gerais.

“As organizações criminosas estão tomando conta do estado. Daqui a pouco, Minas Gerais estará se igualando com Rio de Janeiro e São Paulo, pois a responsabilidade da investigação criminal é da Polícia Civil”, diz.

O Governo do estado foi procurado pela reportagem, que aguarda resposta.