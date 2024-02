Com o aumento de casos de dengue confirmados e em investigação em Belo Horizonte, a capital entrou em um cenário de epidemia da doença. Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), a situação é estabelecida quando a taxa de incidência de alguma doença está acima de 300 casos por 100 mil habitantes. Dados mais recentes da Secretaria Municipal de Saúde da capital apontam que a presença do vírus é de cerca de 484,6 por 100 mil habitantes. Até esta quarta-feira (7/2), foram confirmados 1.952 casos e três óbitos em Belo Horizonte, além de 151 casos de chikungunya.

Com o anúncio, a partir desta quinta-feira (8/2) o processamento de amostras de exames PCR, para diagnóstico de dengue, chikungunya e zika, começará a ser realizado no setor de Biologia Molecular do Laboratório Municipal de Referência, da administração municipal. A estratégia é para agilizar os resultados, garantindo tratamento e cuidado em tempo oportuno. A capacidade é de 200 análises por dia e esse quantitativo será ampliado gradativamente.

Para o secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte, Danilo Borges Matias, mesmo estando em uma situação de epidemia, o município segue mantendo a assistência às pessoas e ampliando a capacidade de atendimento, mas é indispensável a colaboração da população em ações de prevenção ao Aedes aegypti. Segundo a PBH, a pasta conta com um Plano de Enfrentamento às Arboviroses que é ativado gradativamente, mediante o atual cenário epidemiológico da cidade.



“Nós monitoramos diariamente a situação da capital, a quantidade de casos confirmados e a pressão assistencial nas unidades de saúde da rede SUS-BH que atendem pessoas com sintomas de dengue. Porém, reforço novamente que é necessária a ajuda de cada um para eliminar, de dentro das casas, os possíveis recipientes que acumulem água e possam favorecer a procriação do mosquito. Assim, conseguiríamos diminuir a curva de casos em Belo Horizonte”, esclareceu.



Locais para atendimento



Até o momento, foram abertas seis unidades específicas para atender exclusivamente pessoas com sintomas de dengue, chikungunya e zika. São três Centros de Atendimento às Arboviroses (CAAs), funcionando das 7h às 22h, nas regionais Barreiro, Centro-Sul e Venda Nova. Esses equipamentos têm portas abertas e ofertam cuidado de forma espontânea às pessoas que apresentam sintomas como febre, dores no corpo ou atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele.



Já as Unidades de Reposição Volêmica (URV) funcionam todos os dias, por 24 horas, nas regionais Centro-Sul e Venda Nova. Os locais recebem exclusivamente os usuários encaminhados de centros de saúde e CAAs e que precisam de hidratação e assistência contínua. Ou seja, não é um serviço de porta aberta. Há também uma outra URV no Hospital Júlia Kubitschek, no Barreiro, que foi aberta em parceria com a Fhemig e atende os usuários de 7h às 19h.

Confira o endereço das unidades específicas de atendimento às arboviroses

Unidade de Reposição Volêmica (URV) do Hospital Júlia Kubitschek

Rua Doutor Cristiano Resende, 2.745, Bairro Milionários (Barreiro)

Rua Doutor Cristiano Resende, 2.745, Bairro Milionários (Barreiro) Unidade de Reposição Volêmica (URV) Centro-Sul

Rua Domingos Vieira, 488, Bairro Santa Efigênia (Centro-Sul)

Rua Domingos Vieira, 488, Bairro Santa Efigênia (Centro-Sul) Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) Centro-Sul

Rua Domingos Vieira, 488, Bairro Santa Efigênia.

Rua Domingos Vieira, 488, Bairro Santa Efigênia. Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) Venda Nova

Rua Padre Pedro Pinto, 173, Bairro São Tomaz (Venda Nova)

O endereço completo de todas essas unidades pode ser verificado no portal da Prefeitura. Cabe reforçar que novos locais podem ser imediatamente abertos, a depender da demanda assistencial da cidade.