A vacina contra a dengue já está em falta em clínicas, farmácias e laboratórios particulares de Belo Horizonte. A procura pelo imunizante Qdenga tem crescido devido à alta em Minas Gerais de casos confirmados da doença, que já ultrapassam os 39 mil, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). A Takeda, empresa biofarmacêutica que produz a vacina, também comunicou que o fornecimento dos imunizantes será prioritário para pedidos do Ministério da Saúde.

Em Belo Horizonte, o laboratório tradicional Hermes Pardini, criado em 1959, relata que não há unidades da vacina disponíveis para a venda devido ao encerramento da comercialização para a rede privada. Segundo pesquisa do site MercadoMineiro sobre preços das vacinas nos laboratórios e clínicas particulares, no Hermes Pardini o imunizante estava sendo vendido por R$ 414,20.

Leia também: Mulher que trabalha como gari conquista diploma de direito em Manhuaçu



A situação é a mesma na rede Drogaria Araujo, que é composta por mais de 320 lojas em todo o estado, e na Clínica Auge, localizada no bairro Funcionários, na Região Centro-Sul da capital mineira. Na rede farmacêutica mineira, a vacina custava R$ 364. Já na clínica particular, no cartão, o preço era R$ 399, também segundo o levantamento do MercadoMineiro.

Segundo informações da Agência Brasil, diante do comunicado de decisão da Takeda, a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVAC) “manifestou preocupação diante da possível falta da vacina na sua rede, especialmente em relação às faixas etárias não cobertas pelo setor público”. Inicialmente, no SUS, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade são o público-alvo para receber o imunizante.

Decisão da Takeda

A biofarmacêutica responsável pela produção da Qdenga informou que a decisão de priorizar os pedidos do Ministério da Saúde foi tomada diante da inclusão da vacina no Sistema Único de Saúde (SUS) e do agravamento da epidemia de dengue.

“Conforme já anunciado, temos garantida a entrega de 6,6 milhões de doses para o ano de 2024 e o provisionamento de mais 9 milhões de doses para o ano de 2025. Em paralelo, estamos buscando todas as soluções possíveis para aumentar o número de doses disponíveis no país, e não mediremos esforços para isso", diz o comunicado emitido pela empresa.

Leia também: Metrô em BH: nova assembleia decide se metroviários entram em greve no Carnaval



A Takeda também informou que o fornecimento dos imunizantes para a rede privada será limitado para suprir e atender as pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina. O esquema vacinal completo inclui duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa