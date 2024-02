Policiais militares invadiram um prédio em chamas e resgataram moradores na madrugada desta quinta-feira (8/2), no bairro Vila dos Montes, em Governador Valadares, no Leste de Minas Gerais. De acordo com a PM, os agentes estavam no local para atender a uma ocorrência de pertubação de sossego, mas a denúncia não foi confirmada. Quando estavam indo embora, ouviram os gritos de socorro.

O incêndio começou em um apartamento do primeiro andar em um condomínio de vários blocos. Rapidamente a fumaça tomou o prédio, deixando os moradores dos andares superiores do imóvel presos.

Com os gritos de socorro, quatro policiais subiram as escadas do imóvel e resgataram várias pessoas. Uma mulher foi encontrada caída na escada. Ela foi colocada nas costas de um dos militares e retirada do prédio.

Em seguida, foram chamados por um pai desesperado porque estava com uma criança no quarto andar, e a unidade estava com muita fumaça. Um dos policiais conseguiu subir as escadas, que estava encoberta de fumaça, e chegou ao apartamento. A criança e o homem foram resgatados.

A quantidade de moradores retirados pelos militares passa de 20.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado. Os moradores foram autorizados a voltar para casa apenas depois de vistoria em todos os apartamentos do bloco.

Os quatro policiais que entraram no prédio em chamas e quatro moradores foram socorridos para o hospital da cidade por inalarem fumaça.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e fará vistoria no apartamento na manhã de hoje. Ainda não se sabe como o incêndio começou.