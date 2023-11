Um jovem de 20 anos morreu após ser baleado em confronto com a Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo (26/11), no Bairro Jardim Santa Cruz, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi identificado como preso do regime semiaberto.

De acordo com a PM, o suspeito foi flagrado na garupa de uma moto, que trafegava na contramão na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac. Ao avistar a viatura, a dupla tentou fugir e, segundo depoimento dos policiais, arremessou drogas em uma mata, recuperadas posteriormente pelos agentes.

Durante a perseguição, houve troca de tiros com a PM. Após perder a dupla de vista, os militares encontraram a moto caída com suspeito inconsciente sobre ela. O motorista fugiu e ainda não foi localizado.

O jovem foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Betim, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a PM, ele tinha diversas passagens pela polícia.