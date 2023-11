Bombeiros estiveram na casa e conseguiram conter as chamas antes que se alastrassem para imóveis vizinhos

Um homem foi encontrado morto em uma casa incendiada no Bairro São Marcos, Região Nordeste de Belo Horizonte, no início da tarde deste domingo (26/11). Segundo o Corpo de Bombeiros, existe a suspeita de que a residência tenha sido ocupada por usuários de drogas e que a vítima possa ter sido assassinada.

De acordo com os bombeiros, é possível que a morte tenha sido motivada por um acerto de contas. O homem teria sido agredido e deixado no interior do imóvel enquanto os suspeitos atearam fogo na casa. O corpo foi encontrado carbonizado.

Detalhes do crime vão ser investigados pelas polícias Militar e Civil. Até a última atualização desta matéria, a ocorrência registrada na PM ainda estava em aberto e mais informações não poderiam ser divulgadas.

Duas equipes dos bombeiros foram acionadas para apagar as chamas por volta das 12h30. O incêndio foi contido antes que pudesse se alastrar para os imóveis vizinhos e não houve danos estruturais na casa atingida.