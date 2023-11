Um sargento da reserva da Polícia Militar (PM) foi morto a tiros em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada nessa sexta-feira (24/11). Horas depois, um dos suspeitos de envolvimento na morte do policial foi morto em troca de tiros com a PM, na mesma cidade.

O policial foi morto dentro do carro em uma estrada de terra no Bairro Melo Viana. De acordo com o boletim de ocorrência, dois suspeitos emparelharam o veículo em uma motocicleta vermelha, enquanto o garupeiro disparou diversas vezes contra ele. A vítima estava acompanhada, porém o passageiro conseguiu fugir e se esconder dos criminosos.

Após a morte do militar, os policiais realizaram diligências em busca dos autores. Testemunhas ajudaram a polícia a localizar a moto usada no crime, encontrada na casa de um vizinho dos suspeitos. No local, o homem, de 25 anos, tentou fugir, mas foi preso e informou à polícia o suposto endereço dos criminosos.

Os militares, então, foram até uma casa no Bairro Vianinha, em Esmeraldas, onde se depararam com dois homens armados pulando o muro diante da aproximação das viaturas da PM. Eles entraram em uma mata e foram perseguidos pelos policiais.

Durante a perseguição, houve troca de tiros entre a PM e os suspeitos. Um deles, de 27 anos, foi atingido e morreu. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, onde foi confirmada a morte. O outro suspeito, que ainda não foi identificado, conseguiu fugir e segue foragido.

O proprietário da casa, de 48, onde os dois suspeitos foram encontrados, também foi preso, acusado de favorecer a fuga dos homens. A Polícia Civil de Minas Gerais irá investigar o caso.