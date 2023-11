Um motorista de 37 anos morreu depois que o caminhão que dirigia tombar na BR-364, em Gurinhatã, no Triângulo Mineiro. O acidente ocorreu na noite dessa sexta-feira (24/11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na altura do km 166. A vítima já foi encontrada morta, presa às ferragens do veículo. O corpo foi retirado do local e encaminhado para perícia no Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Na última segunda-feira (20/11), outro caminhoneiro, cuja idade não foi revelada, morreu em circunstâncias parecidas, desta vez na BR-381, próximo a Cambuí, no Sul de Minas Gerais. O caminhão transportava duas empilhadeiras.



A dinâmica do acidente não foi informada pelos bombeiros, que chegaram ao local e encontraram o homem já sem vida, preso às ferragens. Ambos casos serão investigados pela Polícia Civil de Minas Gerais.