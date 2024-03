As Regiões Oeste e do Barreiro registraram chuvas de intensidade máxima

Todas as regiões de Belo Horizonte registraram chuva na tarde desta terça-feira (19/3). As regionais Oeste e do Barreiro foram atingidas por chuva extremamente forte, ou seja, com volume maior que 5 mm/5 min, informou a Defesa Civil, por volta das 14h50.





Em uma nova atualização feita pelo órgão, em torno das 15h10, chuvas do mesmo nível também assolaram as regionais Nordeste e Norte.

As regiões Centro-Sul, Noroeste, Leste, de Venda Nova e da Pampulha chegaram a registrar chuvas fortes, com volume de 2,6mm a 5 mm/5 min.





O alerta da Defesa Civil para pancadas de chuvas na capital é válido até as 8h desta quarta-feira (20/3).



BH com granizo

A capital mineira está na lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de 410 municípios mineiros sob alerta de chuvas com granizo.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata