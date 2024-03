Uma criança morreu depois de ser anestesiada para realizar um procedimento odontológico, no Hospital de Pronto Socorro, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. O incidente ocorreu na manhã dessa terça-feira(19/3), no Centro Odontológico de Atenção a Pacientes com Necessidades Especiais (Coape), que funciona dentro do hospital.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora informou que a morte aconteceu no processo de indução anestésica. De acordo com a secretaria, a criança estava acompanhada por uma equipe especializada e apresentava todos exames com índices considerados normais, tais como o risco anestésico e cardiológico.

Entretanto, durante o procedimento, ela teve uma parada cardíaca, o que é extremamente raro, segundo a pasta. A equipe tentou reverter o quadro, mas não teve sucesso. A Secretaria de Saúde informou, ainda, que este foi o primeiro caso em trinta anos de funcionamento do serviço.

A Prefeitura do município está prestando suporte à família com apoio psicológico e assistência social.