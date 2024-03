Um incêndio na rede elétrica da Rua Padre Pinto, uma das principais vias do bairro Venda Nova, na região de mesmo nome, em Belo Horizonte, complicou o trânsito nesta quarta-feira (20/3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu alguns postes da Rua Padre Pinto, na altura do número 1.116, e precisou ser interditado. Segundo a BHTrans, a rua se encontra interditada nos dois sentidos. O desvio no sentido centro está sendo realizado pela Rua Hyldeu Santos Figueiredo e no sentido bairro pela Rua Capitão Nelson Albuquerque.

Todos os semáforos já voltaram a funcionar, com exceção do cruzamento da Rua Padre Pedro Pinto com a Rua Capitão Nelson Albuquerque.

Além do trânsito, o comércio localizado na rua precisou ficar fechado. Conforme registrado por populares, parte da fiação ficou comprometida pelo fogo e ficou caída ao longo da via.

Parte da fiação ficou comprometida pelo fogo e caiu ao longo da via Érika Galdino/Divulgação

A Companhia Elétrica de Minas Gerais (CEMIG) foi acionada e esteve no local. Bombeiros extinguiram as chamas e controlaram a situação. Até a publicação desta matéria, o local havia sido isolado e ficou sob responsabilidade da Guarda Civil Municipal e da CEMIG.