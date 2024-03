Os moradores dos bairros Água Branca e Eldorado protestaram contra a enchente que invadiu casas e alagou ruas na madrugada desta quarta-feira (20/3). A população cobra um posicionamento da prefeitura em relação à chuva.

Sofás e outros móveis foram incendiados na rua Joaquim Camargos. O bairro Água Branca foi um dos mais atingidos pela chuva de mais de 100 mm durante a noite. Casas foram invadidas pela água e as ruas viraram rios.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a forte enxurrada que tomou conta das ruas na Vila Samag. Casas e lojas foram invadidas pela água.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao menos 29 vezes durante a madrugada para salvamento de pessoas ilhadas, queda de árvores, alagamentos, inundações e enxurradas. Na manhã de hoje, equipes da prefeitura fazem os levantamentos de estragos causados.



Resposta da prefeitura



À tarde, a Prefeitura de Contagem informou que a cidade foi atingida por fortes chuvas, com ventos intensos, queda de granizo, estrago em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos em alguns bairros. Segundo o Executivo, não há desabrigados, visto que as pessoas foram para casa de parentes.

Os principais pontos atingidos foram:



- Avenida Tereza Cristina, região Industrial - fechada por volta das 3h51 e liberada às 5h16, com registro de transbordamento do córrego Ferrugem por volta das 4h10.

- Avenida Cinco, Vila Samag, na região Eldorado - registro de alagamento em 60 residências;

- Rua das Candeias, na Vila Marimbondo, Eldorado – cem residências atingidas;

- Rua José Barra do Nascimento com av. Firmo de Matos, Eldorado - 30 residências atingidas;

- Avenida Pio XII, bairro Água Branca – alagamento de uma residência;

- Av. Joaquim Camargos, bairro Água Branca – quatro residências atingidas.

Ainda segundo o documento, a prefeitura tem atuado para tentar conter as enchentes com a construção de bacias de contenção e obras de macrodrenagem, além de realizar a limpeza de córregos e bocas de lobo.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que realiza obras que irão contribuir para reduzir os problemas causados pelas chuvas, como a construção das bacias de contenção e intervenções de macrodrenagem. A bacia de contenção B2, no Riacho das Pedras, conhecida como Rio Volga e construída em parceria com o Estado, foi concluída, em outubro de 2023 e já opera em sua totalidade, com capacidade para conter 27,1 milhões de litros de água. A obra da B5A, bacia da Toshiba, está em andamento, também sob responsabilidade do Estado. A previsão de conclusão é para meados de 2024.

A ampliação do sistema de escoamento da água de chuvas (macrodrenagem) da av. Francisco Firmo de Matos será executada em parceria com o governo de Minas e não foi iniciada.

A obra de macrodrenagem da av. Pio XII, entre a av. Teleférico e a Via Expressa, totalizando cerca de 725 metros de extensão, está em andamento. A intervenção de grande porte vai resolver os problemas crônicos de enchentes nas imediações do bairro Água Branca, segundo promessa da prefeitura.

Por fim, a prefeitura pede que a população descarte lixo e materiais inservíveis da forma correta, jamais em vias públicas.