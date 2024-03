Em apenas quatro horas, choveu mais de 100 mm em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Defesa Civil municipal está fazendo os levantamentos de estragos causados pela chuva da madrugada desta quarta-feira (20/3).

De acordo com a prefeitura da cidade, as forte chuvas atingiram 20 áreas do município, impactando a vida de cerca de 500 pessoas. "No momento, não há desabrigados, visto que as pessoas foram para casa de parentes."

Equipes da limpeza urbana foram deslocadas para os locais mais afetados e auxiliam na limpeza das casas e vias, inclusive com o uso de hidrojato e hipoclorito para desinfecção.

"A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar esclarece que, desde o início da manhã, as equipes se deslocaram para as vilas Samag e Marimbondo e também para Nova Contagem, onde estão realizando o cadastro dos atingidos e prestando assistência com alimentação, cestas básicas e itens de higiene e vestuário, além de colchões e cobertores".

A prefeitura ainda informou que a Defesa Civil está concentrada em dar suporte às famílias atingidas e junto com agentes da Saúde estão nos locais atingidos, conferindo cartão de vacinas, orientando sobre a prevenção de doenças e distribuindo hipoclorito para desinfecção dos ambientes. "Esclarece, ainda, que caso algum medicamento de uso rotineiro e/ou receita médica tenham sido perdidos, a equipe faz reposição e renovação dos mesmos".

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao menos 29 vezes durante a madrugada para salvamento de pessoas ilhadas, queda de árvores, alagamentos, inundações e enxurradas.

Resposta da prefeitura

À tarde, a Prefeitura de Contagem informou que a cidade foi atingida por fortes chuvas, com ventos intensos, queda de granizo, estrago em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos em alguns bairros. Segundo o Executivo, não há desabrigados, visto que as pessoas foram para casa de parentes.

Os principais pontos atingidos foram:



- Avenida Tereza Cristina, região Industrial - fechada por volta das 3h51 e liberada às 5h16, com registro de transbordamento do córrego Ferrugem por volta das 4h10.

- Avenida Cinco, Vila Samag, na região Eldorado - registro de alagamento em 60 residências;

- Rua das Candeias, na Vila Marimbondo, Eldorado – cem residências atingidas;

- Rua José Barra do Nascimento com av. Firmo de Matos, Eldorado - 30 residências atingidas;

- Avenida Pio XII, bairro Água Branca – alagamento de uma residência;

- Av. Joaquim Camargos, bairro Água Branca – quatro residências atingidas.

Ainda segundo o documento, a prefeitura tem atuado para tentar conter as enchentes com a construção de bacias de contenção e obras de macrodrenagem, além de realizar a limpeza de córregos e bocas de lobo.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que realiza obras que irão contribuir para reduzir os problemas causados pelas chuvas, como a construção das bacias de contenção e intervenções de macrodrenagem. A bacia de contenção B2, no Riacho das Pedras, conhecida como Rio Volga e construída em parceria com o Estado, foi concluída, em outubro de 2023 e já opera em sua totalidade, com capacidade para conter 27,1 milhões de litros de água. A obra da B5A, bacia da Toshiba, está em andamento, também sob responsabilidade do Estado. A previsão de conclusão é para meados de 2024.

A ampliação do sistema de escoamento da água de chuvas (macrodrenagem) da av. Francisco Firmo de Matos será executada em parceria com o governo de Minas e não foi iniciada.

A obra de macrodrenagem da av. Pio XII, entre a av. Teleférico e a Via Expressa, totalizando cerca de 725 metros de extensão, está em andamento. A intervenção de grande porte vai resolver os problemas crônicos de enchentes nas imediações do bairro Água Branca, segundo promessa da prefeitura.

Por fim, a prefeitura pede que a população descarte lixo e materiais inservíveis da forma correta, jamais em vias públicas.

Em poucas horas, choveu mais da metade do previsto para todo o mês de março. “A Prefeitura de Contagem tem atuado para tentar conter as enchentes com a construção de bacias de contenção na região do Riacho e atua constantemente na limpeza de córregos e bocas de lobo. Ainda faz um apelo à população para que não jogue lixo nas ruas”.

Há registro de alagamentos e transtornos em diferentes pontos da cidade. Na Vila Samag, a enxurrada transformou as ruas em um rio. Casas e lojas foram invadidas pela água.



Chuva da madrugada

Em Belo Horizonte, a Avenida Tereza Cristina precisou ser fechada por cerca de uma hora devido ao risco de transbordamento. Às 5h, o trânsito foi liberado na região e equipes da prefeitura seguem monitorando o local.

Em quatro horas, choveu 65 mm na regional Noroeste, o que representa 33% do esperado para o mês, e 61,2 mm na Oeste, o que corresponde a 31% do esperado para março. Veja a lista da defesa Civil da capital:

Acumulado de chuva em 4 horas*

Barreiro: 38,0 (19,2%)

Centro Sul: 20,8 (10,5%)

Contagem: 99,0 (50,1)

Leste: 11,8 (5,6%)

Nordeste: 4,0 (2,0%)

Noroeste: 65,0 (32,9%)

Norte: 0,2 (0,1%)

Oeste: 61,2 (31,0%)

Pampulha: 7,0 (3,5%)

Venda Nova: 1,0 (0,5%)

*De 0h45 a 4h45 de 20/03/2024

As regionais Centro-Sul e Oeste já ultrapassaram o acumulado de chuva esperado para o mês, com 229,6 mm e 215 mm. Segundo a Defesa Civil, a média climatológica de março é de 197,5 mm. Veja:

Acumulado de chuva no mês de março:

Barreiro: 193,9 (98,2%)

Centro Sul: 229,6 (116,3%)

Leste: 63,0 (31,9%)

Nordeste: 89,2 (45,2%)

Noroeste: 175,0 (88,6%)

Norte: 66,8 (33,8%)

Oeste: 215,0 (108,9%)

Pampulha: 96,8 (49,0%)

Venda Nova: 49,1 (24,9%)