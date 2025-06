BR-381: trânsito é liberado depois de quatro horas de interdição

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Os dois pontos da BR-381 onde ocorreram acidentes no final da madrugada e início da manhã desta quinta-feira (19/6), foram liberados. De acordo com a PRF, as batidas aconteceram no trecho da rodovia que liga Belo Horizonte a Vitória, no Espírito Santo, próximo a Nova União e São Gonçalo do Rio Abaixo.

No quilômetro 367 da BR-381, próximo ao trevo de São Gonçalo do Rio Abaixo, no sentido Belo Horizonte, uma batida entre quatro carros de passeio. Cinco pessoas ficaram feridas, nenhuma delas em estado grave e que foram levadas para hospitais de João Monlevade.

A interrupção chegou a causar um engarrafamento de oito quilômetros. Foi necessária a limpeza da pista, devido ao derramamento de óleo na pista, sedno necessário jogar serragem. Nesse ponto, o engarrafamento foi de cerca de 10 quilômetros.

