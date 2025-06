Feriado terá operação nas rodovias de MG e restrição para veículos grandes

Para garantir mais segurança e fluidez no trânsito durante o feriado de Corpus Christi, na próxima quinta-feira (19), quando cresce o movimento nas estradas de Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai realizar uma operação especial de fiscalização nas rodovias. A ação começa nesta quarta-feira (18) e vai até domingo (22).



O objetivo é reduzir o número de acidentes, evitar condutas perigosas e combater crimes nas rodovias federais. Cerca de 800 policiais estarão mobilizados em pontos estratégicos de Minas, com reforço em trechos que historicamente registram mais ocorrências.

No feriado de Corpus Christi de 2024, entre os dias 29 de maio e 2 de junho, foram registrados 32 acidentes nas rodovias federais de Minas Gerais, sendo 9 considerados graves. No total, 31 pessoas ficaram feridas e três morreram durante o período.

Por isso, a fiscalização neste ano será intensificada, especialmente para coibir comportamentos que costumam causar acidentes, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, uso do celular na direção, transporte inadequado de crianças e falta do uso do cinto de segurança.

Restrição para veículos de carga

Para melhorar a segurança e o fluxo nas estradas de pista simples, haverá restrições para veículos de carga com dimensões excedentes, como aqueles com mais de 2,6 metros de largura, 4,4 metros de altura, 19,8 metros de comprimento ou 58,5 toneladas de PBTC.

A restrição vale nos seguintes dias e horários:

Quarta-feira (18/06): das 16h às 22h

Quinta-feira (19/06): das 6h às 12h

Domingo (22/06): das 16h às 22h

Quem descumprir a regra será multado em R$ 130,16, além de receber 4 pontos na CNH e ter o veículo retido até o fim da restrição.

Dicas para uma viagem segura

A PRF orienta que os motoristas façam a revisão do veículo antes de pegar a estrada, verificando itens de segurança, funcionamento dos equipamentos obrigatórios e a documentação. É importante que todos os ocupantes do veículo, inclusive crianças, estejam portando documentos de identificação. O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos, assim como o transporte de crianças deve ser feito nos dispositivos corretos, como cadeirinhas e assentos de elevação.

Respeitar os limites de velocidade, as sinalizações e manter distância segura do veículo da frente são atitudes fundamentais para prevenir acidentes. As ultrapassagens devem ser feitas apenas pela esquerda, em locais permitidos e quando houver total segurança. Durante a viagem, o motorista deve redobrar a atenção em trechos urbanos cortados por rodovias e ficar atento à movimentação de pedestres nas margens das pistas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também é recomendado levar água, alimentos e, em caso de chuva, reduzir a velocidade, acionar os limpadores de para-brisa e aumentar a distância do veículo à frente. Motociclistas devem usar capacete, manter faróis acesos e evitar trafegar próximo a veículos grandes, como caminhões, para não serem afetados pelo deslocamento de ar