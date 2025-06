Mais de 223 mil passageiros viajam pela Rodoviária do Rio neste feriado

A partir desta quarta-feira (18/6) a 2ª maior rodoviária da América Latina em movimentação de passageiros, a Rodoviária do Rio deverá movimentar mais de 223 mil viajantes entre embarques e desembarques. Até o dia 23/6, serão 7.140 ônibus, sendo 1.331 extras disponibilizados pelas empresas do setor rodoviário regular para atender à demanda por passagens de ônibus do período. Na quarta, 18/6, o terminal movimentará o maior número de passageiros embarcando (21 mil) rumo a destinos de curta distância, como Costa Verde, Costa do Sol, Região Serrana e Interior do Estado, além de cidades em Minas Gerais e São Paulo.

Já o número de turistas chegando ao Rio terá seu pico na quinta-feira (19/6), feriado de Corpus Christi, quando cerca de 29 mil pessoas desembarcam no local. Os números da concessionária indicam um crescimento constante na chegada de turistas à capital fluminense por meio do transporte rodoviário nos últimos meses, um aumento considerável de visitantes oriundos de São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Espírito Santo e interior do Rio, confirmando a força do turismo regional.

Sobre essa tendência, o Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, destacou: “A movimentação intensa de turistas na Rodoviária do Rio reforça a consolidação da nossa estratégia de fortalecimento do turismo regional e o potencial do transporte rodoviário como motor da economia fluminense. O Rio de Janeiro recebe visitantes de todas as partes do Brasil — inclusive muitos estrangeiros — que chegam por via terrestre para conhecer os atrativos das nossas 12 regiões turísticas”. Para Tutuca, esse crescimento da procura dos viajantes para as cidades turísticas do Estado é resultado direto das ações de promoção do Turismo de Proximidade, com foco especial nos estados vizinhos, como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e também no interior. “Além disso, a melhoria da estrutura da rodoviária e os investimentos estratégicos na malha rodoviária estadual têm sido fundamentais para facilitar o acesso e impulsionar ainda mais o turismo como vetor de desenvolvimento”, complementa o secretário.

Roberta Faria, diretora-geral da Rodoviária do Rio S/A, destaca que, além do papel do terminal e do transporte rodoviário como impulsionador do turismo regional e nacional, a melhoria contínua dos serviços oferecidos pela rodoviária a partir de uma infraestrutura revitalizada, mais segura (com investimentos, inclusive, no sistema de monitoramento por mais de 100 câmeras a partir do reconhecimento facial integrado ao Comando Geral da PM) e mais acessível tem sido determinantes para uma experiência de viagem cada vez melhor, contribuindo diretamente para o fortalecimento da economia fluminense e para a promoção do Rio de Janeiro como um destino turístico de referência.

Descontos em passagens



Para quem deseja economizar nas passagens, já bastante atraentes pelo setor rodoviário regular, a concessionária oferece o cupom CORPUSOFF com 10% de desconto na compra de bilhetes realizadas exclusivamente pelo site oficial da Rodoviária do Rio. O benefício é válido para embarques realizados durante todo o mês de junho e tem o objetivo de estimular a compra antecipada e facilitar o planejamento dos passageiros. Em relação aos serviços e comodidades, a estrutura da Rodoviária disponibiliza mais de 55 operações comerciais, entre lojas, lanchonetes e restaurantes, além do Uber Lounge que funciona 24h no G1 e com acesso direto ao terminal por meio de uma passarela no G3.

Campanha do Agasalho



Com as baixas temperaturas do inverno, a Rodoviária do Rio, em parceria com a Socicam, promove a tradicional Campanha do Agasalho, uma mobilização solidária que visa arrecadar roupas, cobertores e agasalhos em bom estado para famílias em situação de vulnerabilidade. A ação vai até o dia 4 de julho. Passageiros, visitantes e toda a comunidade estão convidados a contribuir. As doações podem ser entregues em uma caixa de coleta instalada no embarque inferior, próxima ao balcão de informações do terminal, disponível 24 horas por dia para receber as contribuições.

Dicas aos viajantes: atenção aos documentos



É obrigatório apresentar documento de identidade com foto para o embarque de passageiros maiores de 12 anos. A viagem desacompanhada só é autorizada para maiores de 16 anos. A Rodoviária do Rio alerta ainda para a atuação de aliciadores nos arredores e orienta que os usuários busquem atendimento em questões de transporte e opções de alimentação apenas nos serviços oficiais.

Para os usuários, a concessionária disponibiliza o site oficial: www.rodoviariadorio.com.br, o e-mail sac@rodoviariadorio.com.br, as redes sociais (@rodoviariadorio) ou o atendimento via WhatsApp pelo tel: (21) 3213-1800.

Head de Comunicação – Beatriz Lima: imprensa@rodoviariadorio.com.br I (21) 96413-1323

