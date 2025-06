Torcida de Deus retorna ao Mineirão após 10 anos e deve reunir 50 mil fiéis

A tradicional Torcida de Deus volta a ser realizada no Mineirão após uma década sem a realização do evento, marcado para quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, quando os católicos celebram a fé no Santíssimo Sacramento. A expectativa da organização é reunir cerca de 50 mil fiéis, número máximo de ingressos gratuitos distribuídos pela Arquidiocese de Belo Horizonte às paróquias da capital e região metropolitana.

A última edição da Torcida de Deus foi em 2015. Tentativas de retomar o evento em 2018 foram suspensas devido à greve dos caminhoneiros, que comprometeu a infraestrutura, e logo depois a pandemia da Covid-19 impossibilitou a realização de eventos presenciais, gerando um intervalo de 10 anos.

Segundo a organização, um evento dessa magnitude exige logística rigorosa para garantir segurança e conforto. A distribuição dos ingressos gratuitos é feita pelas paróquias, que também organizam caravanas de ônibus e micro-ônibus para transportar os fiéis até o estádio. A entrada no Mineirão requer a apresentação do ingresso para controle do público.

Tradição, fé e cultura no Mineirão

Um dos momentos mais emocionantes é a procissão com o Santíssimo Sacramento dentro do gramado, tradicional marco da festa de Corpus Christi. Como velas não são permitidas por segurança, os fiéis nas arquibancadas acompanham a procissão iluminando o estádio com as lanternas dos celulares.

Neste ano, a comunidade Quilombola dos Arturos, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais, participa da coroação de Nossa Senhora. A presença da comunidade simboliza o reconhecimento de sua cultura e fé, enriquecendo a celebração.

Além da programação religiosa, o evento contará com apresentações culturais e musicais, reunindo artistas renomados que unem arte e fé para inspirar os presentes. A expectativa da Arquidiocese é que a Torcida de Deus continue sendo celebrada a cada três anos, mantendo a tradição viva e unindo gerações.

Memórias marcantes

A Torcida de Deus reúne, ao longo dos seus 50 anos, vários capítulos memoráveis. Antes da reforma do Mineirão para a Copa do Mundo, o evento chegou a reunir mais de 100 mil pessoas, uma presença expressiva e impactante para a fé católica em Minas Gerais.

Com um caráter evangelizador, a Torcida de Deus busca levar a fé e a cultura cristã a todo o público, inclusive aqueles distantes das atividades e celebrações da igreja.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Programação oficial da Torcida de Deus 2025 – Mineirão

13h00 – Abertura dos portões e recepção dos fiéis

17h15 – Missa solene com presença do Arcebispo e demais autoridades religiosas

18h30 – Procissão com o Santíssimo Sacramento no gramado do Mineirão (lanternas de celular iluminam o estádio)

19h00 – Coroação de Nossa Senhora com participação da Comunidade Quilombola dos Arturos

19h30 – Apresentação musical com Thiago Arancam (cantor lírico)

20h00 – Show com Marcos Viana e outras atrações culturais

21h30 – Encerramento oficial da Torcida de Deus 2025